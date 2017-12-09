رییس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که صبح شنبه و با حضور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین در محل بنیاد شهید برگزار شد، رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان معرفی و از خدمات امیر پورجوادی رییس سابق قدردانی شد.

عباسعلی سعیدیان، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین، در این مراسم گفت: خانواده معظم شهدا و ایثارگران کم توقع ترین قشر جامعه اند که هیچ گاه مشکلات خود را به مسئولان عنوان نیز نمی کنند و باید مسئولان با سرکشی مداوم به مشکلات آنان رسیدگی کنند.

سعیدیان افزود: توفیق خدمت به خانواده معظم شهدا و مردم ایران ، فرصت مغتنمی است که در اختیار افراد قرار می گیرد که باید به بهترین نحو از این فرصت پیش آمده استفاده کرد و همگان را از مواهب نظام برخوردار ساخت.

وی گفت: خانواده معظم شهدا کم توقع ترین و شاید بی توقع ترین افراد جامعه هستند که خواسته های حداقلی دارند و در مقابل کارهایی که برای آن ها انجام می شود ، قدردان ترین افراد نیز محسوب می شوند.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین با تأکید بر حفظ کرامت ارباب رجوع و مراجعین به ادارات گفت: عملکرد خوب و مناسب هر سازمان را می توان از میزان رضایت مراجعین برداشت کرد و این احساس رضایت باید در بین تمامی مراجعین حس شود.

سعیدیان بیان کرد: ادارات اگر تعامل مناسبی با یکدیگر داشته باشند به خوبی می توان انتظارات مردم را برطرف کرد و این مهم فقط با همراهی مردم و مسئولان میسر می شود و سرکشی از خانواده معظم شهدا ، جانبازان و ایثارگران منشا خیرو برکت است و در بسیاری از موارد ما میتوانیم از آنها در انجام وظایف محوله کمک بگیریم .