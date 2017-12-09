آغاز ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم دراستان کرمانشاه

حجت الاسلام مجید میرزایی در گفتگو با مهر، از آغاز ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم خبر داد و گفت: یکی از ماموریت‌های سازمان اوقاف در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ و قاری قرآن در کل کشور است که سازمانهای مختلف در راستای اجرای این نیت متبرک قدم برداشتند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به اینکه چند نهاد به صورت مشترک در راستای حفظ قرآن کریم فعالیت می کنند لذا امسال آزمون مشترکی بین این نهادها تحت عنوان مسابقات حفظ و مفاهیم قرآن کریم اجرا خواهد شد.

وی افزود: ثبت نام این آزمون از ۱۸ آذر ساعت ۱۴شروع و تا ۲۰ دی ماه ۹۶ ادامه خواهد داشت و متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سایت www.quranedu.ir مراجعه کنند.

میرزایی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این آزمون محدودیتی برای ثبت نام ندارند خاطر نشان کرد: کلیه کسانی که در حوزه قرآن کریم فعالیت می کنند و حافظان ۱ جزء تا ۳۰ جزء قرآن می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه این آزمون مشترک بین ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و اداره کل اوقاف و امور خیریه برگزار می شود، یادآور شد: آزمون در تاریخ ۱۰ اسفند ۹۶ برگزار خواهد شد و در پایان به برگزیدگانی که رتبه قبولی یعنی نمره ۷۰ به بالا را کسب کنند هدایایی تعلق می گیرد.