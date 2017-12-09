فرهنگ حفاظت از اراضی ملی در میان مردم نهادینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رستم خانی ظهر شنبه در همایش همیاران طبیعت در محل اداره کل منابع طبیعی استان زنجان گفت: حراست از منابع طبیعی و اراضی ملی بهعنوان یک اصل مهم برای توسعه در بخشهای مختلف مطرح است و برای ارتقای حفاظت از اراضی ملی همه باید جهادگونه وارد صحنه شوند.
وی با تأکید بر اینکه اراضی ملی و منابع طبیعی سرمایههای ملی هستند، ادامه داد: باید از این ثروت الهی به خوبی استفاده کنیم و در این میان دادگستری با متصرفین اراضی ملی به جد برخورد میکند.
معاون دادستان زنجان بابیان اینکه تخلف و پروندههای کیفری در حوزه اراضی ملی در بسیاری از استانها زیاد است، گفت: خوشبختانه در استان زنجان پروندههای کیفری در بخش منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار کم است.
رستم خانی تأکید کرد: مردم زنجان نسبت به حفاظت از اراضی ملی بسیار جدی هستند و کمترین پرونده کیفری را در این بخشداریم و این نشان میدهد که فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین شهروندان زنجانی به خوبی نهادینه شده است.
در ادامه دبیر همایش همیاران طبیعت در استان زنجان گفت: هدف از برگزاری این همایش ارتقاء حراست از منابع طبیعی، فرهنگ سازی، جلب مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی و توسعه این نعمت الهی است.
وطن دوست ابراز کرد: خوشبختانه در استان زنجان فعالیت گروه همیاران طبیعت روند رو به رشدی دارد و از اقشار مختلف جامعه در این گروه عضو هستند.
وی با بیان اینکه پیشگیری و ممانعت از تخریب اراضی ملی باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، گفت: توسعه بدون منابع طبیعی امکان پذیر نیست و همه باید برای حراست از این ثروت الهی تلاش کنند.
نظر شما