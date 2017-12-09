۵۰ درصد سرطان ها منجر به فوت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا قوام نصیری روز شنبه در نشست خبری دوازدهمین کنگره سالیانه کلینیکال آنکلوژی ایران و دومین کنگره بین المللی کلینیکال آنکلوژی که از ۲۲ تا ۲۴ آذر ۹۶ در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد، افزود: چالش های درمان سرطان در ایران مشابه کشورهای پیشرفته و آسیای شرقی است.

وی با عنوان این مطلب که سرطان در مراحل ابتدایی تشخیص داده نمی شود، گفت: اکثر سرطان ها در مراحلی تشخیص و درمان آغاز می شود که هزینه بر است و این هزینه ها متوجه بیمار و دولت است.

قوام نصیری تاکید کرد: حتی هزینه درمان سرطان هایی که نتیجه مثبت هم داشته باشد، قابل مقایسه با سایر بیماری ها نیست.

وی با عنوان این مطلب که ۵۰ درصد موارد ابتلا به سرطان منجر به فوت می شود، افزود: متاسفانه سرطان در ایران و دنیا رو به افزایش است، بطوریکه در دو دهه اخیر منحنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران و اروپا، خیلی شدت پیدا کرده است.

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکلوژی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار مبتلا به سرطان در کشور داریم، تاکید کرد: سرطان دومین عامل مرگ و میر در کشور بعد از بیماری‌های قلبی عروقی است.

به گفته قوام نصیری، بهترین راه مقابله با سرطان پیشگیری، تشخیص زودرس و غربالگری است.