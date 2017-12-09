به گزارش خبرگزاری مهر، کامران زنگیشه با اشاره به وجود ۲۵۰ کیوسک مطبوعاتی و ۱۵۰ کیوسک گل فروشی در شهر که بخش عمده ای از پیاده روها را اشغال کرده است، گفت: این کیوسک ها با مبلمان شهری همخوانی و تناسب نداشته، به نوعی سد معبر صنفی محسوب می شوند و باید تغییر شکل دهند.

وی با بیان اینکه کیوسک ها یک المان زائد در تهران هستند که طبق سیاست هایی در سال های گذشته نصب شده اند، افزود: اما در شهرداری اعتقادی به وجود کیوسک ها نداریم، چراکه کاربری این کیوسک ها مربوط به سالیان گذشته و دسترسی دشوار به مطبوعات بود و در حال حاضر باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش استفاده از فضای مجازی فروش مطبوعات در این کیوسک ها کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل با بیان اینکه موضوع ساماندهی کیوسک ها در دستور کار شهرداری است، تصریح کرد: با هماهنگی با اتحادیه دکه داران و مطبوعات، ساماندهی کیوسک ها با تغییر شکلی به صورت پایلوت در منطقه ۱۲ صورت گرفته است و با همکاری سازمان زیباسازی ۷۵ کیوسک دیگر در این منطقه نصب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در طراحی جدید کیوسک ها روزنامه ها در دیواره ها طراحی شده است، خاطر نشان کرد: کیوسک های جدید فضای بسیار کمتری را اشغال می کنند که طبق برنامه در نظر داریم تمام کیوسک های تهران در قالب این طرح ساماندهی شوند.