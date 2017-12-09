خوانندگان پاپ همچنان پرمشغله هستند/ گزارش یک جشن در وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در ابتدای این نشست خبری که در تالار اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد درباره جزییات این رویداد توضیح داد: جشن خانه موسیقی روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همه ساله مبنای تصمیم گیری ها بر این است که جشن خانه موسیقی مهر ماه همزمان با روز جهانی موسیقی و بزرگداشت فارابی برگزار شود، تاکید کرد: با توجه به مناسبت های خاص مذهبی که برای همه ما قابل احترام است این تاریخ با تغییراتی رو به رو می شود. البته ما علاقه مند بودیم این دوره از جشن را قبل از ماه های محرم و صفر برگزار کنیم اما درنهایت ناگزیر شدیم که جشن خانه موسیقی را در آذر ماه برگزار کنیم.

مدیرعامل خانه موسیقی ادامه داد: طبق روال سنوات گذشته در بخش های موسیقی ایرانی، موسیقی نواحی، موسیقی پاپ، موسیقی کلاسیک و استعدادهای جوان اجرای زنده داریم. در بخش آلبوم های برتر سال که به صورت یک سال در میان برگزار می شود، آلبوم هایی در دو حوزه موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک بررسی، داوری و معرفی می شوند.

به گفته وی، آلبوم های منتشرشده از تیر ۹۴ تا تیر ۹۶ بررسی شدند که در این بخش ۱۷۹ آلبوم ایرانی و ۷۴ آلبوم موسیقی کلاسیک مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نوربخش درباره معیار انتخاب آثار برتر نسبت به جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: آنچه که ما در جشن خانه موسیقی برای داوری آثار مدنظر داریم بسیار محدودتر از شرایط داوری جشنواره موسیقی فجر است. در جشن خانه موسیقی فقط به انتخاب آلبوم ها و کتاب های برتر می پردازیم ضمن اینکه در جشنواره موسیقی فجر انتخاب ها جزیی تر است و معیارهایی چون نوازندگی و سایر نکات نیز مورد توجه قرار می گیرد بنابراین می توان گفت شرایط انتخاب آثار این جشن نسبت به جشنواره فجر محدودتر است.

مدیرعامل خانه موسیقی در این نشست به افزایش تعداد اعضای خانه موسیقی طی ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: در این ۱۸ دوره که از فعالیت های خانه موسیقی می گذرد بیش از ۱۵ هزار هنرمند در قالب کانون های مختلف مجموعه خانه موسیقی در این نهاد حضور دارند و تنها کانونی که تا به امروز موفق نشدیم آن را به سرانجام برسانیم کانون خوانندگان پاپ است که به دلیل مصوبات موجود و البته مشغله های فراوان این دوستان هنوز مجمع آن تشکیل نشده است. البته در بخش سازی تعدادی از نوازندگان این عرصه عضو کانون نوازندگان هستند.

تنها کانونی که تا به امروز موفق نشدیم آن را به سرانجام برسانیم کانون خوانندگان پاپ است که به دلیل مصوبات موجود و البته مشغله های فراوان این دوستان هنوز مجمع آن تشکیل نشده است وی درباره تاثیر برگزاری جشن خانه موسیقی در جریان موسیقی کشور تصریح کرد: روند برپایی یک جشن به قدری طاقت فرساست که اگر بخواهید از سر تکلیف این کار را انجام دهید قطعا در نیمه راه پشیمان خواهید شد. در بحث اهالی موسیقی هم ترازویی نداریم که اهالی موسیقی اقبال دارند یا ندارند؟ اما بنده نظرم این است که هرساله استقبال بسیار خوبی از جشن ها شده و این نشان می دهد که تاثیر خود را روی موسیقی گذاشته است.

این خواننده موسیقی ایرانی درباره بخش تجلیل‌ها در جشن خانه موسیقی نیز اظهار کرد: ساز و کار ما در بخش قدردانی این است که از سوی کانون ها پیشنهادهایی را دریافت می کنیم و بعد از بررسی این پیشنهادها در هیات مدیره خانه موسیقی، از هنرمندانی که نامش مصوب شود قدردانی می شود، بنابراین هیات مدیره نقش اولیه در انتخاب افراد برای بخش تجلیل ندارد و این کانون ها هستند که از ابتدای کار به ما هنرمندانی را معرفی می کنند.

نوربخش درباره نظارت اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در حوزه موسیقی توضیح داد: همه مسایل نظارتی در حوزه موسیقی باید بر عهده دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. البته ما منکر نظارت های دیگر در بخش های امنیتی و انتظامی نیستیم کما اینکه تشکیل شورای صیانت در دفتر موسیقی نیز نشان دهنده توجه به این موضوع است. البته ما بر این باوریم که خوب است تمام این نظارت ها از مجرای دفتر موسیقی ارشاد صورت گیرد تا هنرمند وقتی از دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز گرفت یعنی اینکه تمام مجوزها را دریافت کرده است. به هر حال ما در این زمینه مشغول پیگیری هستیم و به زودی نیز جزییات آن را اعلام می کنیم.

مدیرعامل خانه موسیقی درباره نحوه تعاملات خانه موسیقی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تشریح مشکلات صنفی حوزه موسیقی بیان کرد: همان طور که پیش از این به آن اشاره کرده بودیم ما در حوزه مطالبات صنفی به شدت پیگیر موارد مورد نظرمان هستیم و در این زمینه هم انتقاداتی را مطرح کردیم که چرا جلسه ای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون این موضوع برگزار نمی شود که طبق آخرین تصمیماتی که گرفته شده قرار است به زودی جلسه ای را با آقای صالحی داشته باشیم که نتایج آن اعلام می شود.

سیدمحمد میرزمانی رییس هیات مدیره خانه موسیقی هم در این نشست رسانه بیان کرد: متاسفانه شرایط موسیقی در کشور مطلوب نیست، اما خوشبختانه هنوز در جریان فعالیت های موسیقایی کشور می بینیم که جشنواره هایی چون جشنواره موسیقی نوای خرم در حال برگزاری است و استعدادهایی در این دوره حضور دارند که می توانند آینده موسیقی ایران را تشکیل دهند. ما در این دوره از مدیریت خانه موسیقی برنامه ریزی هایی انجام دادیم که در این شرایط نامطلوب فضا را به سمتی ببریم که کارهای خوبی در عرصه موسیقی و فعالیت های خانه انجام پذیرد. در این میان مهم ترین نکته درآمدزایی است و امیدوارم در این فضای جدید بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.

رییس هیات مدیره خانه موسیقی گفت: خوشبختانه پیشرفت کار در هیات مدیره خانه موسیقی بسیار روند مطلوبی دارد و این مایه مسرت است که کانون ها به ویژه کانون صدابرداران همکاری بسیار خوبی با ما داشتند.

هوشنگ کامکار عضو شورای عالی خانه موسیقی هم در این نشست رسانه ای ضمن طرح چند باره انتقادات خود به اهالی رسانه گفت: امیدوارم خانه موسیقی از من نرنجد، اما بنده انتظاری از شما اهالی رسانه دارم که در هر برنامه و جشنی آن کنسرت را آگاهانه تر و علمی تر مورد بررسی قرار دهید.

هجدهمین جشن خانه موسیقی باعنوان «شب موسیقی» ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه با معرفی آلبوم های برتر و اجرای چند برنامه موسیقایی در تالار وحدت تهران برگزار می شود.