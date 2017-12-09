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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور:

آبادی جامعه در گرو تربیت معلمان است

آبادی جامعه در گرو تربیت معلمان است

بیرجند- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور با بیان اینکه مجلس، دولت و همه باید دست به دست هم دهند تا بتوانند کشور را آباد کنند، گفت: آبادی جامعه در گروه تربیت معلمان است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام عین الله عابدی ظهر شنبه در جلسه معارفه مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان افتخار می کند حدود ۳۰ دفتر نهاد در ۳۰ استان میزبان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها است.

وی با بیان اینکه دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به منزله حضور عالمانه یک روحانی در دانشگاه است، افزود: دفتر نهاد ماموریت و رسالت علمی، فرهنگی و اجتماعی را به عهده دارد و نقش مهمی را ایفا می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور با اشاره به اینکه دفتر نهاد ظرفیتی است که در هر دانشگاهی وجود دارد و همه مدیران و مسئولان باید از آن استفاده کنند، گفت: دفتر نهاد مقام معظم رهبری مکمل ماموریت دانشگاه و به عنوان مجموعه ای که بخشی از رسالت دانشگاه را در دانشگاهی مانند فرهنگیان که بحث تربیت را دارد، است.

وی با بیان اینکه طبیعی است که وجود دفتر نهاد در دانشگاه فرهنگیان ضروری است، عنوان کرد: امیدواریم دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان بتواند به رسالت دانشگاه کمک کند.

حجت الاسلام عابدی با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان رسالت مهمی بر عهده دارد، گفت: اگر می خواهیم به کشور کمک کنیم باید به آموزش و پرورش کمک و اگر می خواهیم به آموزش و پرورش کمک کنیم باید دانشگاه  فرهنگیان را مد نظر داشته باشیم.

وی ادامه داد: مجلس، دولت و همه باید دست به دست هم دهند تا بتوانند کشور را آباد کنند چرا که آبادی کشور به آبادی تربیت معلم بستگی دارد.

کد مطلب 4166655

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