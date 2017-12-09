۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

با حضور مسئولان؛

نمایشگاه اسناد، آثار و کتاب« نهضت جنگل» در صومعه سرا برپا شد

صومعه سرا - نمایشگاه اسناد، آثار و کتاب « نهضت جنگل» با حضور مسئولان در شهرستان صومعه سرا برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش ازظهر شنبه همزمان با برگزاری همایش استانی «میرزاکوچک» نمایشگاهی از اسناد، آثار و کتاب با موضوع «نهضت جنگل» با حضور مسئولان در شهرستان صومعه سرا برپا شد.

دراین نمایشگاه ۳۰۰ اثر از اسناد و آثار «نهضت جنگل» در قالب ۶۶ قاب و ۳۴ تابلو به معرض نمایش علاقه مندان گذاشته شد.

مهران اشراقی مجموعه دار گیلانی برای جمع آوری این آثار و اسناد به بیش از ۹۰۰ شهر ایران سفر کرده است.

این سومین نمایشگاهی این مجموعه دار در شهرستان صومعه سرا محسوب می شود.

در این نمایشگاه چکیده ای از  راهبردهای نظمیه رشت، تمبر، روزنامه های دوران نهضت جنگل، پاکت نامه های محرمانه، تلگراف نامه، کارت پستال در به نمایش گذاشته شده است.

همچنین در این نمایشگاه ۷۰ جلد کتاب با موضوع «نهضت جنگل» از مجموع ۲۸۰ جلد کتاب منتشر شده در این زمینه نیز در قالب نمایشگاه کتاب ارائه شده است.

