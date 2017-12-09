جلب مشارکت عملی شهروندان دراداره شهر با اجرای «طرح بذر پیشنهاد»

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیخ با بیان این که "طرح بذر پیشنهاد" به منظور دریافت ایده ها، نظرات و پیشنهادات تحول آفرین و خلاقانه ای که می توانند در رفع چالش ها و حل مسائل و مشکلات شهرداری تهران مؤثر باشند، برای نخستین بار در مجموعه مدیریت شهری مطرح شده است گفت: "طرح بذر پیشنهاد" برای بهره گیری از تجربه، دانش و خلاقیت شهروندانی که به شهر خود و پیشرفت آن علاقه مند هستند از یک سو و نیروی انسانی شهرداری تهران از سوی دیگر پایه گذاری شده است، اظهار کرد: این طرح در راستای شناخت معضلات و برطرف کردن آنها و نیز ارتقای کیفی و کمی خدمات شهرداری تهران و افزایش بهره وری کارکنان این مجموعه برنامه ریزی شده است.

شیخ با بیان اینکه "طرح بذر پیشنهاد" می تواند مرجعی برای دریافت ایده ها، نظرات و پیشنهادات اجرایی و عملیاتی افراد شاغل در درون سازمان که مجموعه را به خوبی می شناسند و به صورت مستقیم با مسائل و مشکلات موجود سر و کار دارند باشد، تصریح کرد: همچنین این طرح می تواند محملی برای دریافت موضوعات مورد نظر شهروندانی باشد که در این شهر زندگی می کنند و کاستی ها و کمبودهای شهر خود را می شناسند و چه بسا راه حل هایی برای کاهش نابسامانی های موجود به نظرشان می رسد.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای مهم مدیریت شهری که در اولویت قرار دارد، جلب مشارکت مؤثر کارکنان شهرداری تهران برای ارتقای کیفی و کمی خدمات ارائه شده و تأمین منابع پایدار برای اداره و توسعه شهر است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت ویژه این موضوع، تصمیم داریم اجرای "طرح بذر پیشنهاد" را در گام اول با موضوع تأمین منابع پایدار برای اداره و توسعه شهر آغاز نماییم.

شیخ با بیان اینکه به این منظور از همکاران شهرداری تهران دعوت می کنیم تا پیشنهادات خود را در حوزه مأموریتی خویش تا پایان دی ماه سال جاری از طریق سامانه نظام پیشنهادات شهرداری ارائه نمایند، تصریح کرد: شهروندان علاقه مند نیز می توانند نظرات خود را از طریق سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران با شماره تماس ١٨٨٨ و یا دبیرخانه نظام پیشنهادات شهرداری تهران ، مستقر در اداره کل برنامه ریزی و آموزش ، به مدیریت شهری اعلام نمایند.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: به منظور بررسی و رسیدگی به پیشنهادات ارسالی، کارگروه ویژه ای در این معاونت تشکیل گردیده که نظرات دریافتی را از مناظر مختلف از جمله از منظر میزان و قابلیت اجرا و پیاده سازی، به صورت تخصصی مورد بررسی قرار خواهد داد.