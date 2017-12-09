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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند عنوان کرد:

صدور ۸۵ گواهینامه قرآنی در برزول نهاوند

صدور ۸۵ گواهینامه قرآنی در برزول نهاوند

نهاوند - کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند از صدور ۸۵ گواهینامه قرآنی برای فعالان قرآنی در شهر برزول نهاوند خبرداد.

مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به همت مرکز قرآنی ماهان برزول و با حضور ۸۵ نفر ازجوانان و نوجوانان در ایام ماه محرم و صفر برگزار شد.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: نفرات بعد از اتمام دوره دوم و شرکت در آزمون گواهینامه پایانی دریافت کرذند.

وی اضافه کرد: مرکز قرآنی ماهان سبحان برزول از جمله مراکز قوی در آموزش قرآن کریم است که در طول سال برنامه های آموزشی و کمک آموزشی اجرا می کند.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: مدیریت این موسسه قرآنی برعهده علی گودرزی از مربیان دارای گواهینامه از سوی دارالقرآن کریم استان همدان است.

کد مطلب 4166666

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