صدور ۸۵ گواهینامه قرآنی در برزول نهاوند

مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به همت مرکز قرآنی ماهان برزول و با حضور ۸۵ نفر ازجوانان و نوجوانان در ایام ماه محرم و صفر برگزار شد.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: نفرات بعد از اتمام دوره دوم و شرکت در آزمون گواهینامه پایانی دریافت کرذند.

وی اضافه کرد: مرکز قرآنی ماهان سبحان برزول از جمله مراکز قوی در آموزش قرآن کریم است که در طول سال برنامه های آموزشی و کمک آموزشی اجرا می کند.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: مدیریت این موسسه قرآنی برعهده علی گودرزی از مربیان دارای گواهینامه از سوی دارالقرآن کریم استان همدان است.