تجربه هوای یخبندان در اردبیل/وضعیت جوی رو به بهبود است

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه سرد بارشی که از روز ۱۳ آذرماه وارد استان شده بود، همچنان وضعیت جوی استان را متأثر ساخته است.

این سامانه در ابتدا با وزش بادهای تند و کاهش ۱۵ درجه‌ای دما و سپس با بارش برف در هشت شهرستان و بارش باران در دو شهرستان همراه شد.

در ادامه شهروندان اردبیلی طی دو روز گذشته یخبندان کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند و سطح معابر همچنان پوشیده از برف و یخ است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طی روزهای گذشته بیشترین بارش برف با ۲۷ سانتی‌متر در خلخال به ثبت رسیده است.

علی دولتی مهر افزود: بارش برف در سایر مناطق شامل ۱۶ سانتی‌متر در مشگین شهر، ۱۵ سانتی‌متر در نیر و سرعین، ۱۲ سانتی‌متر در فرودگاه و نمین، ۱۷ سانتی‌متر در گرمی، ۱۱ سانتی‌متر در اردبیل و کمتر از پنج سانتی‌متر در سایر مناطق به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به بارش ۱۹ میلی‌متر باران در بیله سوار و ۱۰ میلی‌متر باران در پارس‌آباد اضافه کرد: در روز جمعه کمترین دمای ثبت‌شده در فرودگاه اردبیل با ۱۹ درجه زیر صفر است.

مدیرکل هواشناسی استان متذکر شد: کمترین دمای سایر مناطق در روز جمعه شامل ۱۴ درجه زیر صفر در خلخال، ۱۳ درجه زیر صفر در کوثر و ۱۱ درجه زیر صفر در اردبیل است.

دولتی مهر تأکید کرد: در روز شنبه نیز کمترین دمای ثبت‌شده در فرودگاه اردبیل با ۱۸ درجه بوده و در خلخال منفی ۱۵ درجه، در کوثر منفی ۱۱ درجه و در اردبیل منفی هفت درجه به ثبت رسیده است.

وی افزود: در هفته جاری وضعیت جوی آرامی در استان پیش‌بینی می‌شود و در طول روز روند افزایش دما را تجربه خواهیم کرد؛ با این وجود همچنان هوای سرد در استان حاکم است.