واگذاری مسکن به خانواده های دارای یک فرزند معلول

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در گردهمایی روز جهانی معلولان با اشاره به اینکه این اطمینان را می دهم که مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و دولت دغدغه زیادی در جهت رفع مشکلات معلولان دارند، گفت: دولت و بهزیستی اقدامات زیادی در جهت بهبود وضعیت معلولان انجام داده اند و تلاش می کنیم مشکلات آنها را برطرف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دید جامعه در خصوص معلولان باید تغییر کند، اظهار داشت: در این زمینه نیز قدم هایی برداشته شده به طوری که در گذشته دیدگاه های نامناسبی در مورد معلولان حاکم بود و توانمندی آنها دیده نمی شد اما امروز معلولانی هستند که با توانمندی های خود توانسته اند مقام و رتبه هایی در جامعه به دست آورند.

ربیعی به ایجاد فرصت های برابر برای معلولان اشاره کرد و افزود: در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید فرصت های برابر برای این قشر از افراد جامعه ایجاد شود تا آنها نیز بتوانند از تمامی ظرفیت های موجود به صورت عادلانه بهره مند شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: باید از فقر و معلولیت جلوگیری کنیم و این افراد به حق خود برسند.

ربیعی در مورد مستمری معلولان نیز گفت: بر اساس تاکید برنامه ششم توسعه، مستمری معلولان افزایش پیدا کرده است و در آینده نزدیک ۲۰ درصد حداقل حقوق به معلولان پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: همچنین به خانواده های دارای یک معلول، مسکن تعلق خواهد گرفت.

به گفته ربیعی، پس از اینکه واگذاری به خانواده های دارای دو معلول در سال آینده به پایان رسید، واگذاری مسکن به خانواده های دارای یک معلول آغاز می شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد انتخاب مشاوران خود نیز اظهار داشت: به زودی ۴ نفر از معلولان به عنوان مشاوران بنده انتخاب شده و از نظرات آنها در جهت بهبود وضعیت معلولان بهره مند می شویم.

وی همچنین در مورد وسایل کمک توانبخشی معلولان نیز گفت: اقدامات خوبی در روستاها و شهرها در جهت تامین وسایل کمک توانبخشی انجام شده و قرار بود تا پایان سال تامین این وسایل به اتمام برسد اما هنوز این کار تمام نشده است.

ربیعی از اجرای طرح های غربالگری شنوایی و بینایی برای کودکان و نوزادان خبر داد و گفت: در راستای پیشگیری از معلولیت ها، طرح های غربالگری در کشور انجام شده و پوشش بسیار خوبی داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری جلسات متعدد برای رفع اشکالات اصلاح قانون جامع معلولان خبر داد و گفت: جلسات متعددی میان دولت، مجلس و تشکل های غیردولتی تشکیل شده و این اصلاحیه به مجلس ارسال شده است که امیدواریم هر چه سریعتر به تصویب برسد. مناسب سازی، فرهنگسازی، پرداخت حداقل حقوق و ... نیز از جمله موارد در نظر گرفته شده در راستای حمایت معلولان در این اصلاحیه بوده است.

به گفته وی، دولت ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته است.

ربیعی تاکید کرد: همچنین با هماهنگی شهرداری تهران در جهت مناسب سازی معابر و اماکن معلولان اقدامات خوبی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.