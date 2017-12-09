  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

تحولات بازار سکه و طلا؛

ریزش قیمت انواع سکه در بازار/سکه طرح جدید ۲۰ هزار تومان ارزان شد

ریزش قیمت انواع سکه در بازار/سکه طرح جدید ۲۰ هزار تومان ارزان شد

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه کاهش چشمگیری داشت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، حدود ۲۰ هزارتومان ارزان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز(شنبه) قیمت انواع سکه کاهش چشمگیری داشت؛ بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با حدود  ۷ هزار تومان کاهش، یک میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۵۶ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود ۲۰ هزار تومان کاهش، یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۷۴ تومان، نیم سکه با حدود ۳۰۰۰ تومان کاهش، ۷۱۰ هزار و ۲۹۱ تومان، ربع سکه با حدود ۳۰۰۰ تومان کاهش ۴۱۱ هزار و ۱۶۸ تومان و سکه گرمی ۲۶۶ هزار و ۱۰۹ تومان معامله شد.  

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، ۱۲۴۹ دلار و ۷ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۸ هزار و ۲۸۷ تومان بود.  

براین اساس نرخ هر دلار آمریکا ۴۱۸۵ تومان، یورو ۵۰۰۰تومان، پوند ۵۷۷۵ تومان، درهم امارات ۱۱۵۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۵ تومان است.  

کد مطلب 4166675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها