ریزش قیمت انواع سکه در بازار/سکه طرح جدید ۲۰ هزار تومان ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز(شنبه) قیمت انواع سکه کاهش چشمگیری داشت؛ بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با حدود ۷ هزار تومان کاهش، یک میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۵۶ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود ۲۰ هزار تومان کاهش، یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۷۴ تومان، نیم سکه با حدود ۳۰۰۰ تومان کاهش، ۷۱۰ هزار و ۲۹۱ تومان، ربع سکه با حدود ۳۰۰۰ تومان کاهش ۴۱۱ هزار و ۱۶۸ تومان و سکه گرمی ۲۶۶ هزار و ۱۰۹ تومان معامله شد.

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، ۱۲۴۹ دلار و ۷ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۸ هزار و ۲۸۷ تومان بود.

براین اساس نرخ هر دلار آمریکا ۴۱۸۵ تومان، یورو ۵۰۰۰تومان، پوند ۵۷۷۵ تومان، درهم امارات ۱۱۵۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۵ تومان است.