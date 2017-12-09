ایران جزو ۷ کشور آسیایی دارای بیشترین هدر رفت آب و فرسایش خاک است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مزروعی ظهر شنبه در ششمین همایش روز جهانی خاک که در محل تالار همایش های دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه خاک به عنوان یک سرمایه تجدید ناپذیر و سرمایه ملی بستر رشد و استقرار جوامع بشری است، اظهار کرد: نگرش ما به خاک باید به عنوان یک سرمایه ملی مانند آب و منابع معدنی و یا حتی مهمتر از منابع معدنی باشد.

وی با اشاره به اینکه کشور ما یکی از ۷ کشور آسیایی است که متاسفانه بیشترین هدر رفت آب و فرسایش خاک را دارا است، افزود: ضرورت دارد با توجه به اقلیمی که داریم و در یک کمر بند خشک واقع شدیم، برای ادامه حیات و بهره وری بیشتر از منابع طبیعی و خدادادی، سرمایه گذاری مناسبی را در بخش خاک داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: اگر در بخش خاک سرمایه گذاری نکنیم، یا سرمایه انجام شده در بخش آب جوابگو نخواهد بود و یا به میزان مورد انتظار ما پاسخ نخواهد داد.

مزروعی بیان کرد: طبق مطالعات انجام شده در حال حاضر بیش از سه برابر میانگین دنیا فرسایش خاک داریم و تاکنون آنچنانکه باید و شاید در بخش حفاظت و نگهداری از عرصه های طبیعی فعال نبوده ایم که علت آن محدودیت منابع مالی، فقر فرهنگی ، عدم اطلاع رسانی حتی به قشر تحصیلکرده و مسئولین و مطلعین بوده است.

وی با بیان اینکه خاک اصلی ترین منبع توسعه همه جانبه اقتصادی به شمار می رود، خاطرنشان کرد: عواملی چون کاهش حاصلخیزی خاک، فرسایش خاک و شور شدن اراضی، نمونه هایی از استفاده از اراضی، بدون در نظر گرفتن قابلیت آنهاست.

مزروعی بیان کرد: مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی به هم زدن خاکهایی که فاقد توان تولید مطلوب هستند، استفاده از آبهای نامتعارف و فاضلاب ها بدون توجه به خصوصیات خاک، باعث به خطر انداختن محیط زیست و پایین بودن کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی شده و سلامتی انسان ها را به خطر می اندازد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در اثر گسترش آلودگی و تخریب خاک، بیابان زایی بوقوع می پیوندد و این مهم یکی از پیامد های هدر رفت خاک به شمار می رود، گفت: در کشاورزی ما چند موضوع مهم شامل تغذیه نامناسب خاک و غفلت از وضعیت منابع خاک و مواد آلی فراموش شده است.