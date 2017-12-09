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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۸

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی گلستان:

مجتمع توانبخشی ایثارگران گلستان سال جاری به بهره برداری می رسد

مجتمع توانبخشی ایثارگران گلستان سال جاری به بهره برداری می رسد

گرگان- سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان گفت: مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران گلستان در سال جاری به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان، حسین محبوبی در بازدید از مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران استان ضمن ارزیابی کردن روند اجرایی مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران گلستان، از بهره برداری و افتتاح آن در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: پروژه در حال ساخت مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران از پروژه های بزرگ در مقیاس استانی است که به لحاظ زیربنا و تأسیسات، ویژگی های خاص خود را دارد.

وی افزود: به جهت عام المنفعه بودن و انتفاع ایثارگران و جانبازان عزیز از مزایای پروژه، برای تسریع در بهره برداری آن، این اداره کل احساس مسئولیت می کند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان با ابراز تاسف از عدم تخصیص به موقع منابع مالی توسط ارگان های ذیربط به پروژه، تصریح کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته تعهدات استانی انجام شده و به دنبال منابع مالی ملی برای تکمیل این پروژه هستیم.

وی بخش های باقیمانده این پروژه را، تکمیل موتورخانه (تجهیزات و راه اندازی سیستم گرمایشی و سرمایشی استخر و آب درمانی) و نازک کاری سقف سالن استخر ذکر کرد.

گفتنی است مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران استان گلستان در ورودی روستای توشن در جنوب غربی شهرستان گرگان در زمینی به متراژ هفت هزار متر مربع و در چهار طبقه با کلیه امکانات روز از قبیل استخرهای آب درمانی، استخر عمومی، جکوزی، سونا خشک و بخار و سالن های توانبخشی و واحدهای اقامتی جهت استفاده ایثارگران استان گلستان، در حال ساخت است.

برای احداث این پروژه تاکنون ۱۴ میلیارد ریال هزینه شده و هم اکنون حدود ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد مطلب 4166680

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