  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶

شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه طی اطلاعیه اعلام کرد:

اختلالات ارتباطی در برخی نقاط کرمانشاه تا ظهر یکشنبه

اختلالات ارتباطی در برخی نقاط کرمانشاه تا ظهر یکشنبه

کرمانشاه- شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه طی اطلاعیه‌ای از به وجود آمدن اختلالاتی در ارتباط مشترکان تلفن ثابت برخی نقاط کرمانشاه تا ظهر فردا یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه طی اطلاعیه‌ای از به وجود آمدن اختلالاتی در ارتباط مشترکان تلفن ثابت برخی نقاط کرمانشاه تا ظهر فردا یکشنبه ۱۹ آذر خبر داد.

این اطلاعیه می‌افزاید: این اختلالات به علت انجام عملیات نوسازی کافوو تغییرات شماره‌ها رخ می‌دهد.

براساس این اطلاعیه، اختلالات مذکور از ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه  ۱۷ آذر رخ داده و به مدت ۴۸ ساعت به وجود آمده است.

طبق این اطلاعیه، اختلالات مذکور در شبکه ارتباطی تلفن های محدوده شهرک الهیه، خیابان طالقانی، نبش خیابان کمیل  بوجود می آید.

کد مطلب 4166687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها