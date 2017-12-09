اختلالات ارتباطی در برخی نقاط کرمانشاه تا ظهر یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه طی اطلاعیه‌ای از به وجود آمدن اختلالاتی در ارتباط مشترکان تلفن ثابت برخی نقاط کرمانشاه تا ظهر فردا یکشنبه ۱۹ آذر خبر داد.

این اطلاعیه می‌افزاید: این اختلالات به علت انجام عملیات نوسازی کافوو تغییرات شماره‌ها رخ می‌دهد.

براساس این اطلاعیه، اختلالات مذکور از ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه ۱۷ آذر رخ داده و به مدت ۴۸ ساعت به وجود آمده است.

طبق این اطلاعیه، اختلالات مذکور در شبکه ارتباطی تلفن های محدوده شهرک الهیه، خیابان طالقانی، نبش خیابان کمیل بوجود می آید.