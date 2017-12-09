دفتر نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان صبح امروز با حضور حجت الاسلام عابدی معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور و حجت الاسلام تقوی معاون نهاد نمانیدگی ولی فقیه در دانشگاه های کشور برگزار شد.

طی حکمی از سوی حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها حجت الاسلام علیرضا اسدالهی نیز به سمت مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی معرفی شد.

ایرج مهدی زاده، رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی در این مراسم با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان سابقه زیادی دارد، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان از حدود ۴۰ سال گذشته فعالیت خود را آغاز و معلم حرفه ای و ماهر تربیت می کند.

وی با بیان اینکه امروز نیز دانشگاه فرهنگیان با رسالت تربیت و پرورش معلمین حرفه ای و در تراز جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را ادامه می دهد، گفت: قطعا وجود نهادها و تشکل ها می تواند در دانشگاه ها کمک خوبی باشد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نباید تنها خود را به بعد علمی محدود کنیم، افزود: اگر معلم بخواهد در عرصه آموزشی و فرهنگی فعالیت کند باید خودساخته باشد.

وی ادامه داد: کسی که بتواند رابطه خوبی با خود، خداوند و خلق خدا داشته باشد می تواند گام های بلندتری که رسیدن به حیات طیبه و قرب الی الله است بردارد.

مهدی زاده با بیان اینکه مجموعه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و علمی می تواند به ما کمک کند تا معلمانی چندوجهی و ماهر داشته باشیم، عنوان کرد: برنامه ویژه روز دانشجو نیز شنبه شب هجدهم آذر ماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به وحدت بسیار خوب مسلمانان از مذاهب شیعه و سنی در جامعه اسلامی، اظهار داشت: امیدواریم وحدت همیشه در کشور برقرار باشد و بتوانیم با همدلی و هم زبانی هدف های مد نظر را محقق کنیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی ادامه داد: روحیه استکبارستیزی را باید همواره در جوانان خود حفظ و تقویت کنیم و کشوری آباد، آزاد و مستقل داشته باشیم.