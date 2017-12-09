به گزارش خبرگزاری مهر، مردی با حضور در پلیس فتای استان خراسانرضوی با طرح شکایتی مدعی شد در فضای مجازی از او کلاهبرداری شده است.
وی به افسر تحقیق گفت: دو ماه پیش با دختری بهطور اتفاقی در تلگرام آشنا شدم و ارتباطمان شکل گرفت. باهم گاهی تلفنی حرف میزدیم، اما اجازه نمیداد که حضوری همدیگر را ببینیم. در این مدت، او به عناوین مختلف ازجمله اینکه خودش یا اعضای خانوادهاش بیمار شدهاند یا خودرویش تصادف کرده، از من میخواست که اینترنتی پول به حسابش واریز کنم.
مرد جوان افزود: در این مدت بهخاطر علاقهای که به او داشتم، خواستههایش را میپذیرفتم و هربار پولی به حسابش واریز میکردم. او در این مدت ۱۵میلیون تومان پول از من دریافت کرد. چند روز پیش، یکباره ارتباطش را با من قطع و بعد از آن با شمارهای ناشناس پیامی برایم در تلگرام ارسال کرد که اگر از وی شکایت کنم، بلایی بر سرم میآورد. همانجا بود که مطمئن شدم او کلاهبردار است.
با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری کلاهبردار فراری ادامه داشت تا اینکه مأموران در جریان تحقیقات متوجه شدند فردی که شاکی را فریب داده و از او کلاهبرداری کرده، دختر نبوده؛ بلکه یک پسر است. با شناسایی این جوان که آرایشگر ۲۲سالهای بود، وی با دستور قضایی بازداشت شد.
متهم جوان با انتقال به پلیس فتای استان خراسانرضوی، راز کلاهبرداریهای عجیب خود و ۴۰پسر دانشآموز یکی از دبیرستانهای شهر مشهد را که بهطور سریالی به کلاهبرداری از شاکی و مردان دیگری دست زده بودند، فاش کرد.
وی به افسر تحقیق گفت: دو ماه پیش یکی از دوستانم به آرایشگاهم آمد و گفت در گروههای تلگرامی یا اینستاگرام با جازدن خود بهعنوان دختر، با مردان ارتباط دوستی برقرار و با این ترفند، هزینههای شارژ تلفنهمراهش را تهیه میکند. من هم با شنیدن حرفهای او وسوسه شدم و همین کار را چندبار انجام دادم.
متهم ادامه داد: سپس برای اینکه ماجرا لو نرود، با همدستی تعدادی از پسران مدرسهای که به محل کارم میآمدند، همین نقشه را به اجرا گذاشتیم. چند نفر از آنها با جازدن خود بهعنوان دختر در تلگرام و اینستاگرام، با شاکی ارتباط برقرار میکردند و از او به عناوین مختلف پول میگرفتند و شاکی گمان میکرد با یک خانم در ارتباط است. غافل از اینکه ما همه پسر بودیم که اینچنین او را سرکار گذاشته و از وی کلاهبرداری میکردیم.
وی ادامه داد: برای اینکه شاکی به موضوع شک نکند و بتوانیم به کلاهبرداری سریالیمان از او ادامه دهیم، من از دختر مورد علاقهام میخواستم که حرفهای مختلفی را در قالب صدای ضبط شده برایم ارسال کند که ما همین صداها را برای شاکی ارسال میکردیم و او مطمئن شده بود که طرف مقابلش یک دختر است. من و ۴۰دانشآموز مدرسه، با این شیوه از مردان دیگری هم کلاهبرداری کردیم.
با اعترافهای جوان آرایشگر و با دستور سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای استان خراسانرضوی، تحقیقات گستردهای برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای این باند آغاز شد و مأموران موفق به شناسایی ۴۰پسر دانشآموز یکی از دبیرستانهای شهر مشهد در این پرونده شدند. آنها با احضار به پلیس فتای خراسانرضوی، بازجویی شدند و اعتراف کردند هدفشان از این کار، فقط بهدست آوردن پول و تفریح بوده است.
سردار قادر کریمی، فرمانده انتظامی خراسانرضوی نیز در اینباره گفت: با افشای این موضوع، چند نفر از دانشآموزان نزد مدیر مدرسه رفتهاند و اعلام کردندکه حاضرند پولهای کلاهبرداری شده را پس بدهند.
وی بیان کرد: تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد و از مردم میخواهیم هنگام حضور در شبکههای اجتماعی، دقت لازم را داشته باشند و بهراحتی فریب افراد را در فضای مجازی نخورند که اینطور به دردسر بیفتند.
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