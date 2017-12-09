بارش ۴ میلی متری باران در کویر خراسان جنوبی/ تشدید یخبندان

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی خراسان جنوبی در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: جوی نسبتا پایدار و آرام را برای ۲۴ ساعت آینده هوای استان پیش بینی می کنیم‌.

وی از وزش باد همرا با گرد و خاک در قسمت های شرقی استان خبر داد و گفت: همچنین شدت سرما و یخبندان را برای ۲۴ ساعت آینده پیش بینی می کنیم.

خندان رو با اشاره به بارش برف و باران در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: در فردوس٬ طبس و سرایان بارش یک میلی متری باران را داشته ایم.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین میزان بارش باران در حاجی آباد را یک میلی متر٬ ارسک یک میلی متر و دیهوک نیز دو میلی متر گزارش شده است.

خندان رو از بارش چهار میلی متری باران در خرو طبس خبر داد و گفت: در فتح آباد شهرستان فردوس بارش دو میلی متری باران و برف را داشته ایم.

وی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان جنوبی در ۲۴ساعت آینده بیان کرد: کاهش نسبی دمای هوا در استان را خواهیم داشت.

خندان رو بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با ۱۰ درجه سانتی گراد زیر صفر سرد ترین و حاجی آباد زیرکوه با ۱۸ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.