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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

واکنش گوترش به کشته شدن صلحبانان سازمان ملل در کنگو

واکنش گوترش به کشته شدن صلحبانان سازمان ملل در کنگو

دبیر کل سازمان ملل از کشته شدن صلحبانان این سازمان در کنگو ابراز تاسف و آن را بدترین حمله انجام شده در سال های اخیر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملل متحد در صفحه خود در توئیتر پیامی را از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص کشته شدن صلحبانان سازمان ملل در کنگو منتشر کرد.

گوترش در این پیام گفته است: این بدترین حمله انجام شده علیه صلحبانان سازمان ملل در سال های اخیر بوده است. این مردان و زنان شجاع هر روز در سراسر جهان جان خود را در دست می گیرند تا صلح را تامین و از جان شهروندان دفاع کنند.

در پی حمله‌ شورشیان مسلح به پایگاه نیروهای حافظ صلح در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ۱۴ سرباز کلاه آبی سازمان ملل متحد و ۵ سرباز ارتش کنگو کشته شدند.

سخنگوی سازمان ملل روز جمعه  ۱۷ آذر در نیویورک اعلام کرد در این حادثه دست‌کم ۵۳ سرباز دیگر حافظ صلح مجروح شده‌اند.

کد مطلب 4166699
عبدالحمید بیاتی

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