دستگیری سارق مسافر نما در همدان

سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی شکایت ۳ نفر از رانندگان تاکسی مبنی بر سرقت و اخاذی فردی ناشناس از آنها در پوشش مسافر، ماموران واحد تجسس کلانتری ۱۶ شهرک شهید مدنی ماموریت یافتند تا نسبت به شناسایی متهم اقدام کنند.

وی با بیان اینکه شاکیان در اظهاراتی مشابه به پلیس گفتند متهم فردی حدودا ۲۱ ساله است که پس از آن که به عنوان مسافر سوار شد بعد از طی مسافتی با تهدید به وسیله چاقو و سرنگ آلوده اقدام به اخاذی و سرقت مبالغی وجه نقد از آنها کرده است، گفت: با ثبت اظهارات شاکیان این پرونده، تحقیقات پلیسی در خصوص شناسایی متهم و جلوگیری از وقوع سرقت های مشابه آغاز شد.

وی ادامه داد: ماموران کلانتری ۱۶ همدان در تحقیقات خود متوجه شدند متهم فردی معتاد، ۲۱ ساله و ظاهرا کارتن خواب است که با تحقیقات تکمیلی محل زندگی وی در بیابانهای اطراف یکی از روستاهای شهر همدان شناسایی و با هماهنگی مقامات قضایی دستگیر شد که نامبرده پس از دستگیری در بازجویی های صورت گرفته به اخاذی و سرقت به عنف از رانندگان تاکسی اعتراف کرد.

سرهنگ قویمی با بیان اینکه از آنجا که احتمال می رفت متهم مرتکب جرایم دیگری نیز شده باشد سوابق وی بررسی و مشخص شد نامبرده چند روز قبل نیز اقدام به سرقت دوچرخه و گوشی تلفن همراه از شهروندان کرده است، گفت: وی در اعترافاتش بیان کرد که به علت اعتیاد شدید به مواد مخدر از سوی خانواده طرد شده و برای خرید مواد مخدر اقدام به سرقت و اخاذی می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در پایان با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده است، گفت: تقاضای پلیس از خانواده هایی که فرزند معتاد دارند این است که آنها را تنها نگذارند و با همکاری پلیس و سایر ارگان های مسئول در زمینه بازگشت آنها به جامعه تلاش کنند.