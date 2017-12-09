فرسایش زمین در منطقه حسینی الهاشمی واقعیت است/ پسماند مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جعفری نژاد ظهر شنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های محیط زیست فارس افزود: دلایل تخریب خاک مشخص است که برخی از آنها جنگل زدایی، تغییر کاربری و... است و باید به یاد داشته باشیم که برای به وجود آمدن ۱ سانت خاک بین ۱۰۰ تا ۱۰ هزار سال زمان لازم است.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که رفع آلودگی خاک ۵۰ تا ۵ هزار دلار هزینه دارد بنابر این باید ارزش خاک را قبول کنیم.

معاون محیط زیست فارس تصریح کرد: ایران در حوزه فرسایش خاک رتبه اول خاورمیانه و در میان ۷ کشور اول دنیا است و در این راستا استان فارس نیز وضعیت خوبی ندارد.

جعفری نژاد یادآور شد: ۹ کانون بحران فرسایش خاک و ۲۹ کانون بحران فرسایش بادی در فارس وجود دارد اما این وضعیت در ۲ میلیون هکتار تحت نظارت محیط زیست بسیار اندک است زیرا تغییرکاربری وجود ندارد.

وی افزود: در مباحث پیشگیرانه قوانین خوبی در اختیار داریم اما اجرا خوب نیست.

معاون محیط زیست فارس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت فرسایش زمین در منطقه حسینی الهاشمی شیراز گفت: فشار بیش از حد بر خاک و توسعه نا متعارف شهری در برخی مناطق فرسودگی خاک را به همراه دارد که این مهم در منطقه حسینی الهاشمی و سد تنگ سرخ واقعی است.

جعفری نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آلودگی خاک نیز گفت: استفاده بیش از حد از کود و سموم شیمیایی در کشاورزی و همچنین معادن فلزات که در سال جاری موضوع پایش معادن را مد نظر قرار داده ایم.

وی یادآور شد: شهرها نیز در شیراز ۱۵۸ میلیون متر مکعب فاضلاب وجود دارد که بخش اندکی از آن تصفیه می شود.

معاون محیط زیست فارس ادامه داد: موضوع دیگر پلاستیک است که ایران در میان بیشترین مصرف کنندگان پلاستیک است که برای رها شدن از این مشکل نیازمند قانون خاص است.

جعفری نژاد تاکید کرد: پسماندها مهمترین عامل از بین برنده خاک است که از ۱۰۲ شهر استان تنها شیراز است که دفن بهداشتی داریم در حالیکه پسماند مهمترین عامل از بین برنده خاک است.

وی یادآور شد: سالانه ۵ هزار تن زباله بیمارستانی داریم که ۴ هزار تن بی خطر سازی می شود اما همان ۱ هزار تن بسیار خطرناک است.