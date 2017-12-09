نقص فنی تهویه دلیل تعطیلی موقت تونل ۲ معدن آزادشهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، حبیب الله ابراهیمی اظهار کرد: نقص فنی تهویه دلیل اصلی تعطیلی تونل شماره دو معدن تخت آزادشهر است.

وی افزود: بنا به نظر کارشناسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مینودشت، این تعطیلی موقت است و پس از رفع نقص تونل بازگشایی خواهد شد.

وی افزود: سیستم تهویه تونل شماره دو دچار نقص فنی شده و کارفرما برای جلویگری از اتفاقات ناخوشایند بعدی دستور رفع نقص و تعطیلی موقت تونل را داده است.

ابراهیمی ادامه داد: حدود ۴۰ کارگر در این تونل مشغول به کار بودند که حالا کارفرما موظف است در مدت انجام تعمیرات و رفع مشکل تهویه تونل شماره دو، حقوق تعداد اندکی از کارگرانی را که در دیگر بخش ها به کار گرفته نشده اند، پرداخت کند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مینودشت گفت: براساس بررسی های انجام شده توسط بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعهد کارفرما و پیمانکار، عملیات رفع مشکل تهویه و تعمیرات استحکامات این تونل در ۱۰ روز آینده به پایان می رسد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰۰ کارگر در معدن زغال سنگ تخت مینودشت، تصریح کرد: نظارت بر رعایت اصول ایمنی دراین معدن با توجه به حادثه انفجار ۱۳ اردیبهشت امسال در معدن زغال سنگ تخت آزادشهر، به صورت مستمر توسط بازرسان این اداره انجام می شود.