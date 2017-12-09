به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم بهره‌مند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تاسیس آزمایشگاه همکار استاندارد در زمینه مخازن CNG از این پس، مخازن CNG خودروهای گاز سوزی که برای معاینه فنی به کارگاه ها مراجعه می‌کردند، در سطح استان مورد آزمون قرار خواهند گرفت.

وی افزود: پیش از این خودروهای گازسوز طی معاینه فنی به کارگاه‌ها رفته و مخازن آنها باز و به استان فارس منتقل می‌شد تا آزمون‌های استاندارد روی آنها صورت گیرد.

مدیر کل استاندارد استان بوشهر اظهار داشت: با طی شدن مراحل قانونی و فراهم شدن شرایط استاندارد در کارگاه‌های معاینه فنی، این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش زمان پاسخگویی دانست و عنوان داشت: با اجرای طرح آزمون‌های هیدروستاتیک مخازن CNG در سطح استان، علاوه بر کاهش زمان پاسخگویی، خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد شد.