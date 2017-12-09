حذف روادید اتباع خارجی باعث توسعه منطقه آزاد اروند می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شریعتی با صدور پیامی به مناسبت آزاد شدن تردد خارجی ها در محدوده منطقه آزاد اروند بدون روادید عنوان کرده است: وقتی سخن از استان خوزستان به میان می آید؛ بدون شک با ذخایر و منابع عظیم مختلف روبرو می شویم که هر کدام در جای خود دارای ارزش و جایگاه هستند و تاثیر مستقیم بر رشد و توسعه کشور دارند. برای آنکه بتوان امر توسعه در کشور را شدت بخشید، می بایست مراتب «تسهیل سازی» و «تشویقی» را برای آن در نظر گرفت تا بتوان از تمام ظرفیت ها و توانایی ها به نحو مطلوب استفاده شود.

در این پیام آمده است: موقعیت جغرافیایی خوزستان نشان از این دارد که این استان می تواند به خوبی از عهده پروژه های بزرگ و ملی بر آید و در راه اعتلای استانی و ملی گام های اساسی بردارد. اتصال به خط راه آهن سراسری، همجواری با خلیج فارس و وجود اسکله ها و بنادر بزرگ، ذخایر بزرگ نفت و گاز، شرکت های پتروشیمی و صنعت فولاد از پتانسیل های صنعت در این استان هستند. برای بهره وری از این همه امکانات می بایست برنامه جامع و نگاه دقیق در نظر گرفت و یکی از این راهها حذف بروکراسی اداری و هموار کردن امورات برای ورود سرمایه گذاران است و این مهم زمانی به وجود می آید که ما مسئولان پیگیر روند تسهیل سازی باشیم. دولت دوازدهم توانست با برنامه مناسب نسبت به «حذف روادید در منطقه آزاد اروند» نسبت به روان سازی توسعه در شهرستان های خرمشهر و آبادان اقدام کند.

در پیام استاندار خوزستان تاکید شده است: با توجه به ظرفیت همجواری شهر بندری بصره با شهرهای خرمشهر و آبادان و ایجاد ترتیبات تشویقی و تسهیلی برای صادرات کالا به کشور عراق، حذف روادید از منطقه آزاد، این نوید را می دهد که توسعه و رشد این دو شهرستان و استان به خوبی رقم خواهد خورد و چشم انداز خوبی برای آینده این دو شهرستان در نظر گرفت. با توجه به تردد بیش از یک میلیون نفری زوار اربعین از مرز شلمچه و ایجاد زیر ساخت ها و تامین امکانات برای رفاه کلیه زوار عزیز به منطقه آزاد اروند می بایست یک نگاه ویژه در نظر گرفت و می توان با شناسایی سایر ظرفیت ها نسبت به رفع مشکلات و ایجاد سرمایه در منطقه آزاد اروند دست زد.

شریعتی عنوان کرده است: نظر به پیشنه فرهنگی، مذهبی، زبانی و تاریخی مردم منطقه آزاد با کشورهای همسایه این مهم می تواند در سرعت بخشی به صنعت گردشگری منطقه با رویکرد توریسم ‌گردشگری موفق و مفید فایده ارزیابی گردد.

