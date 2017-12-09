به گزارش خبرنگار مهر، مهوش کمالی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به واگذاری بخش‌هایی از این مجموعه به بخش خصوصی، افزود: مرمت و بازسازی این مجموعه در دست اقدام است.

وی گفت: بر این اساس، مرمت و بازسازی مجموعه موزه علم و صنعت در دو فاز و در مساحت تقریبی چهار هزار مترمربع در حال اجرا است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گرمسار هزینه مورد نیاز برای مرمت، تکمیل و تجهیز این مجموعه را بیش از ۳۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بهره‌بردار این مجموعه تعهد داده که منابع مالی لازم را در این خصوص تأمین و هزینه کند.

کمالی با بیان اینکه پس از پایان مرمت و بازسازی، این مجموعه با عنوان تالار پذیرایی، رستوران سنتی، فست فود و کافی‌شاپ مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، ابراز داشت: امیدواریم افتتاح این پروژه در رشد گردشگری منطقه موثر باشد.

وی گفت: بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، فاز اول این مجموعه تا پایان سال جاری و فاز دوم آن نیز در نیمه اول سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد که با افتتاح فاز اول، بیش از ۸۰ نفر به‌طور مستقیم در این مجموعه مشغول به کار می‌شوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گرمسار با یادآوری اینکه مجموعه کارخانه پنبه شهرستان در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملّی به ثبت رسید و در سال ۱۳۹۳ به‌عنوان موزه علم و صنعت تغییر نام داد و مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار گرفت، افزود: در سال ۱۳۹۴ بخشی از انبارهای این مجموعه مرمت ‌شد و به ‌عنوان بازارچه صنایع‌دستی شهرستان مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در حال حاضر مسافران و گردشگران می‌توانند سوغات این شهرستان را از این مجموعه تهیه کنند.

کمالی قدمت مجموعه موزه علم و صنعت گرمسار را مربوط به دوره پهلوی اول اعلام کرد و گفت: این مجموعه در مساحتی نزدیک به ۳۰ هزار مترمربع، شامل قسمت‌های مختلفی است و در طول سال گردشگران داخلی و خارجی زیادی از این بنای تاریخی بازدید می‌کنند.

وی تصریح کرد: به دلیل رونق کشاورزی، به‌ویژه میزان کشت زیاد محصول پنبه در سال‌های گذشته در گرمسار، لزوم احداث این مجموعه تحت عنوان کارخانه پنبه ضروری بود و به همین دلیل نسبت به ساخت و بهره‌برداری از این بنا اقدام شد و تا چند سال قبل برای فرآوری این محصول مورد استفاده قرار می‌گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گرمسار گفت: طی چند سال گذشته و با کاهش میزان کشت محصول پنبه در این منطقه، تغییر کاربری این مجموعه مدنظر قرار گرفت و پس از مدتی برای اجرای طرح‌های اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.