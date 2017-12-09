شش میلیارد ریال کالای قاچاق در دشتستان توقیف شد/ دستگیری ۶ متهم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با کالای قاچاق طرح‌های متعددی در سطح شهرستان دشتستان اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: مأموران انتظامی شهرستان دشتستان حین کنترل وسایل نقلیه عبوری در محور های مواصلاتی، شش دستگاه انواع خودرو حامل کالای قاچاق را توقیف کردند.

رضوی بیان کرد: ماموران انتظامی در بازرسی از وسائل نقلیه توقیف شده، انواع کالای قاچاق فاقد مدارک مثبت گمرکی را که به صورت قاچاق در حال انتقال به دیگر نقاط کشور بودند، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: این کالاهای قاچاق شامل هزار و ۱۳۷ کارتن انواع لوازم آشپزخانه، هشت هزار و ۴۲۱ کارتن مواد غذائی و ۲ هزار و ۱۴۰ کارتن گوشی تلفن همراه و . . . بود.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله‌های کشف شده را شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند گفت: در همین ارتباط شش نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شدند.