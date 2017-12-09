نمایشگاه پژوهشی شمال خوزستان در دزفول آغاز به کار کرد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال تعداد غرفه‌های نمایشگاه، ۵۰ غرفه خواهد بود که نسبت به سال گذشته با ۳۰ درصد افزایش مواجه شده است.

حبیب اله عباسی افزود: غرفه های این نمایشگاه در اختیار ۱۷ سازمان شرکت کننده از جمله دانشگاه جندی شاپور، مرکزپژوهش و انجمن های علمی همین دانشگاه، مرکزتحقیقات صفی آباد، دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد دزفول، دانشگاه فنی و حرفه ای شوش و دزفول، آموزش و پرورش دزفول، دانشگاه فرهنگیان اندیمشک و شوش، مرکزتحقیقات هفت تپه و اداره میراث فرهنگی است.

وی تصریح کرد: به طور کلی، چهار غرفه از این نمایشگاه در اختیار دانشگاه جندی‌شاپور است تا دستاوردهای خود را به نمایش بگذارد.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در مورد دستاوردهای پژوهشی که قرار است در این نمایشگاه ارائه شود نیز گفت: به طور کلی هر دستاورد پژوهشی اعم از کتاب، مقاله، اختراع و طرح مرتبط با صنعت که در سال ۹۵ توسط مراکز آموزشی، تحقیقاتی و یا آموزش‌وپرورش انجام شده، در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

عباسی ادامه داد: در این میان، دانشگاه صنعتی جندی شاپور نیز در این نمایشگاه به ارائه دستاوردهای پژوهشی خود از جمله ۲۳ طرح ارتباط با صنعت، ۲۱ عنوان کتاب منتشر شده، سه اختراع دارای تائیدیه علمی از سازمان پژوهش‌های علمی‌صنعتی، ۱۸ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد حمایت سازمان آب و برق و ۱۰ پایان‌نامه کارشناسی ارشد مورد حمایت سازمان باغ موزه دفاع‌ مقدس خواهد پرداخت.

عباسی یادآورشد: علاوه بر این، یک غرفه هم به صورت اختصاصی و در قالب مرکز پژوهشی جندی‌شاپور، دستاوردهای کنگره بین المللی جندی‌شاپور باستان را در معرض نمایش گذاشته است.

به گزارش مهر، این نمایشگاه در سالن ورزشی دانشگاه جندی شاپور با مساحتی در حدود هزار متر مربع برپا شده است. علاقه مندان می توانند از امروز ۱۸ آذر تا ۲۳ آذر از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ عصر برای بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شمال خوزستان به دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول مراجعه کنند.