زیرساخت های صادراتی در کشور باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کمالی روز شنبه در نخستین میز کشوری محصولات شوینده در قزوین اظهار کرد: در استان قزوین قدم های خوبی در حال وقوع است و سازمان توسعه تجارت آمادگی دارد تا در زمینه رفع مشکلات زیرساخت های صادرات شوینده مساعدت کند.

وی افزود: در حوزه صادرات در دو بخش داخلی و بین الملل باید اقدام شود تا کارها شتاب گیرد. در بخش داخلی مشکلات زیرساخت داریم و تقویت زیرساختها و جاده ضروری است.

کمالی بیان کرد: در مشکلات داخلی باید زیرساختها و تجهیزات گمرک تقویت شود و جاده ایمن شود و کمبودها جبران شود و تسریع در روند اجرا هم جدی گرفته شود.

وی گفت: بسیاری از دستگاههای اجرایی کارامد نیستند و تولیدکنندگان ناراضی هستند و این روند باید اصلاح شود.

مدیرکل توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت افزود: فرایند صادرات بسیارپیچیده و فنی است و به زمان نیاز دارد اما همه دستگاهها باید دست به دست هم دهند تا کارها روان شود.

خوشبختانه مشکلات مالیاتی در ا ستان قزوین به حداقل رسیده که از مدیر امور مالیاتی باید تقدیر شود

کمالی یاداور شد: نقش صنعت شوینده ها در اشتغال و سلامت مردم تعیین کننده است و باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

در این جلسه منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین، کشاورز رئیس اتاق بازرگانی، پورامیدی مدیرکل مالیات، زکی زاده مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از تولیدکنندگان شاخص شوینده های استان و کشور حضور داشتند مشکلات تولیدکننده ها مطرح شد.

افزایش 12 درصدی مواد اولیه پتروشیمی، تاخیر در پرداخت ارزش افزوده. ثابت ماندن قیمت ارز، گرانی و فرسوده بودن شبکه حمل و نقل، طولانی شدن روند کارها در ادارات دولتی از مهمترین مشکلات مطرح شده در اولین همایش میز کشوری شوینده در قزوین است.

یکی دیگر از مشکلات این است که دولت در تصمیم گیری هر اداره برای کسب درامد خود تصمیم می گیرد در حالی که مانند دیگر کشورها باید دولت خود را همراه با بخش خصوصی بداند و تصمیماتی بگیرد که بخش خصوصی بهره مند شود.