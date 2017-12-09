نجات دو کودک از چنگال آدم ربایان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر،سردار قادر کریمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد : شنبه شب به دنبال اعلام سرقت یک دستگاه پژو ۴۰۵ با دو سرنشین خردسال در محدوده یکی از مجتمع های تجاری شهر مشهد بلافاصله تیمی از ماموران کلانتری آبکوه وارد عمل شدند.

وی افزود: با حضور عوامل انتظامی در محل، خانمی جوان هراسان به تیم گشت مراجعه و اعلام کرد برای خرید به این محل آمده و دو فرزندش را در خودرو برای مدت کوتاهی تنها گذاشته و پس از خرید که کمتر از ۵ دقیقه بیشتر طول نکشیده، متوجه ربایش خودرو و فرزندانش می شود.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله طرح مهار توسط ماموران فرماندهی انتظامی مشهد اجرا و تمامی مسیرهای خروجی مسدود و مشخصات خودروی مسروقه در اختیار تمامی تیم های گشتی قرار گرفت.

کریمی عنوان کرد: کودک ربایان که امکان فرار نداشتند خودرو را به همراه دو طفل خردسال در یکی از خیابانهای همان محدوده رها که خودرو و دو کودک توسط ماموران کلانتری آبکوه کشف شد.