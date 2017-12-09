اخلاق در دانشگاه ها یک موضوع سیاسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مجید سرسنگی در نشست خبری همایش ملی «دانشگاه اخلاق مدار» گفت: همایش دانشگاه اخلاق مدار نخستین همایش ملی با این موضوع است که توسط دانشگاه تهران برگزار می شود.

وی افزود: بحث اخلاق در دانشگاه ها بحث مهمی است، نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور نیز سال ها است که بر روی بحث اخلاق در دانشگاه ها کار می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران اظهار داشت: پرداختن به اخلاق به عنوان یک ماموریت برای دانشگاه های بزرگ تصویر شده و دانشگاه ها خود را موظف می دانند که در حوزه اخلاق بیانیه داشته باشند و موضع خود را در این زمینه مطرح کنند.

سرسنگی با اشاره بر تاثیرگذاری اخلاق بر سیستم دانشگاهی سراسر جهان، گفت: پژوهشگران و نظریه پردازان این موضوع در جهان، معتقد هستند بدون وجود پایه های اخلاقی حتی بحث آموزش و پژوهش نیز در دانشگاه نمی تواند کارآمد باشد و به سرانجام برسد.

وی افزود: معاونت فرهنگی دانشگاه تهران با توجه به برنامه سوم توسعه دانشگاه و اهمیت اخلاق مداری در دانشگاه ها، با نگاه ویژه به این موضوع، اقدام به طراحی و اجرای این همایش کرده است.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران اظهار داشت: همایش ملی «دانشگاه اخلاق مدار» با هدف ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق مداری در دانشگاه، ارائه برنامه ای هدفمند و عملیاتی در راستای شاخص های برنامه سوم دانشگاه تهران برگزار می شود.

سرسنگی با ابراز تاسف از ضعف در مباحث نظری در حوزه اخلاق دانشگاهی، عنوان کرد: به دلیل این ضعف هرگاه بحث اخلاق و دانشگاه مطرح می شود، باعث سوء تفاهم می شود.

وی خاطرنشان کرد: افراد تعابیر و تفاسیر مختلفی از موضوع دریافت می کنند زیرا متاسفانه ما در این سال ها نتوانستیم در حوزه اخلاق دانشگاهی فعالیت نظری انجام دهیم و منابعی را تولید کنیم که بتوانند پاسخ گوی سوالات اقشار مختلف باشد.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران اظهار داشت: یکی از اهداف همایش دانشگاه اخلاق مدار این است که منابعی را بتوانیم تولید کنیم که در دسترس محققان، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاهی قرار گیرد و بتوانیم تصویر درستی از اخلاق در دانشگاه داشته باشیم.

سرسنگی افزود: نظام آموزشی ایران در تمدن ایرانی و اسلامی مبتنی بر اخلاق بوده است و باید این فضا را مجدد احیا کنیم.

وی با اشاره به سرقت ها و تقلب های علمی در جامعه، گفت: اگر واقعا در یک فضای اخلاقی در دانشگاه کار کنیم، بسیاری از این ناهنجاری ها که مانند لکه ای بر چهره آموزش عالی قرار گرفته، وجود نخواهد داشت.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: بحث اخلاق در دانشگاه لزوما یک بحث سیاسی نیست بلکه یک موضوع انسانی است که در هر کشوری با هر سیاست و نظام حکومتی باید جاری و ساری باشد و ما باید به آن توجه کنیم.