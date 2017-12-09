آغاز ساخت خانه های بهداشت در مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طیب قدیمی در تشریح گزارش ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت: در روزهای آغازین حادثه، خدمات به طور خاص منوط به درمان مصدومان بود که با اقدامات وزارت بهداشت و با استفاده از ظرفیت استان کرمانشاه و سایر استان ها، چه در زمینه اعزام مصدوم به تهران و شهرهای دیگر و چه اعزام نیروهای بهداشتی و درمانی به این مناطق، به خوبی مدیریت شد.

وی با بیان اینکه همزمان با ارائه خدمات امدادی به مصدومان، خدمات معمول بهداشت و درمان نیز انجام شده است، گفت: آنچه اهمیت دارد این است که خدمات باید به روال عادی باز گردد و طبق دستور وزیربهداشت، کمیت و کیفیت خدمات در فاصله زمانی بازسازی باید افزایش پیدا کند که این امر زمان بر و مستلزم آن است که خدمات بهداشتی و درمانی به شکل عادی بازگردد، یعنی خانه بهداشتی که خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می داد و تخریب شده است، باید به سیستم اضافه شود تا کمبودها به طور کامل بر طرف شود.

قدیمی خاطرنشان کرد: در حوزه بهداشتی ارائه خدمات به زمان قبل از حادثه بازگشته است، چراکه کانکس هایی به این منظور تعبیه شده و به طور موقت جایگزین خانه های بهداشت تخریب شده قرار گرفته است، پرسنل نیز به محل کار خود برگشته اند و کار خود را با انگیزه بیشتری ادامه می دهند.

نماینده تام الاختیار وزیربهداشت در مناطق زلزله زده گفت: قرار بود ۲۵ هزار دوز واکسیناسیون آنفلوآنزا در مناطق زلزله زده تزریق شود که این اقدام از چند روز قبل آغاز شده است و سایر خدمات نظام مراقبتی بهداشتی نیز در جریان است.

وی درخصوص اقدامات در حوزه درمان در مناطق زلزله زده گفت: خدمات درمانی در شهرستان سرپل ذهاب با حضور متخصصان مختلف از استان های دیگر تا روز چهارشنبه هفته گذشته در قالب بیمارستان های صحرایی انجام می شد که با راه اندازی بیمارستان جدید بانگر با ۵۰ تخت، ۶ بخش و ۲ اتاق عمل، خدمات درمانی به آنجا منتقل شد؛ البته قبل از حادثه یک بیمارستان ۵۰ تخته در شهرستان سرپل ذهاب به بیماران ارائه خدمات می داد که با راه اندازی بیمارستان جدید، ارائه خدمات به روال عادی باز می گردد، چراکه تمام متخصصان حضور دارند و تجهیزات تشخیصی فعال هستند و ۱۶ تخت موقت اورژانس نیز در آن راه انداری شده است و دیگر نیازی به استفاده از بیمارستان های صحرایی نیست و چنانچه در تعداد نیروهای متخصص و پزشک عمومی کمبودی وجودی داشته باشد از سوی سایر دانشگاه ها تامین می شود.

وی ادامه داد: یک بیمارستان در اسلام آباد آسیب ندیده بود که خدمات درمانی در آن از همان ساعات اولیه حادثه ادامه پیدا کرد، اما ساخت بیمارستانی که آسیب دیده بود، درحال پیگیری است زیرا مجری آن سازمان دیگری است.

قدیمی درخصوص اقدامات عمرانی در ماطق زلزله زده نیز گفت: در بحث عمرانی بخش عمده کار به بازسازی بیمارستان ها ارتباط دارد. پیمانکار قبلی بیمارستان سرپل ذهاب از هفته گذشته قسمت های تخریب شده را جمع آوری می کند تا طبق دستورالعمل معاونت منابع فیزیکی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بازسازی و مقاوم سازی آن انجام شود. یک قسمت از بیمارستان هم اسکلت بوده که از قبل باقی مانده است، این قسمت هم با کمک خیرین ساخته می شود.

نماینده تام الاختیار وزیربهداشت در مناطق زلزله زده با بیان اینکه ۶۲ خانه بهداشت و ۲۲ مرکز جامع سلامت دچار آسیب و تخریب کامل شده است، اظهارداشت: کلنگ زنی خانه های بهداشت با کمک خیرین از این هفته آغاز می شود و پیش بینی می شود، با توجه به سقف زمانی مشخص شده در برنامه، خانه های بهداشت کمتر از ۶ ماه و مراکز جامع سلامت کمتر از یکسال ساخته می شوند.

وی درخصوص تامین تجهیزات درمانی و دارو گفت: تجهیزات درمانی که از قبل در بیمارستان ها وجود داشته، آسیب ندیده و در بیمارستان های جدید، جایگزین شده است و چنانچه از حیث دارو و تجهیزات کمبودی وجود داشته باشد، از سوی وزارتخانه تامین خواهد شد و درحال حاضر کمبودی وجود ندارد.

قدیمی در مورد سلامت آب آشامیدنی در مناطق زلزله زده نیز گفت: با پیگیری مسئولین استانی و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مشکل تامین آب آشامیدنی برطرف شده است.