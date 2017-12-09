همایش آتش نشانی و ایمنی شهری با رویکرد علمی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری دو دوره همایش آتش نشانی و ایمنی شهری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کنفرانس علمی است که با همکاری وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران قصد برگزاری سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری را به تاریخ ۶ و ۷ اسفند ماه و در محل هتل المپیک تهران را دارند.

محور های همایش سوم« سامانه ها و دستاورد های مدیریت ایمنی و آتش نشانی»، « علوم فنی و مهندسی در حوزه ایمنی و پیشگیری از حریق»، « تجزیه و تحلیل حوادث حریق ها در حمل و نقل شهری (راههای شهری و تونل ها)»، « بیمه و نقش آن در کاهش آثار حوادث»، «فناوری نوین در کشف و اطفاء حریق و کنترل دود»، «دستاوردهای عملیاتی در اطفاء حریق در ساختمان های بلند مرتبه » هستند.

همچنین«جنبه های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی در ایمنی شهری »، « روشهای استاندارد و اثر بخش آموزش عمومی ایمنی و آتش نشانی شهری»، « مسئولیت جمعی در بلایا و حوادث بزرگ»، « بررسی آثار زیست محیطی ناشی از حوادث بزرگ»، «ارزیابی و شناسایی شاخص های فرهنگ ایمنی و راهکارهای ارتقا آن»، «کاربرد فناوری های فضایی و سنجش از دور»

«آثار مواد شیمیایی، میکروبی و پرتوی خطرناک»، «پیش بینی و تمهیدات ایمنی برای مراکز پر خطر در شهر» از دیگر محورهای این همایش هستند.

مقالات برتر در مجله علمی و پژوهشی منتشر می شوند. مهلت ارسال مقالات اول آذر الی اول بهمن ماه سال جاری است.