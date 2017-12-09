پرچم عراق در سراسر خاک این کشور برافراشته شد؛پایان رویای داعشی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المیادین»، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق اعلام کرد که خاک این کشور به صورت کامل از وجود تروریست های داعش آزاد شده است.

وی اعلام کرد که قهرمانان نیروهای مسلح عراقی به آخرین پایگاه های داعش در غرب الانبار رسیده و پرچم عراق را در سراسر خاک کشور برافراشته اند. وی افزود: رویای داعشی ها پایان یافت و حالا باید همه آثار این گروهک تروریستی را از بین برد و اجازه نداد که بار دیگر کشور گرفتار تروریسم شود.

وی خطاب به مردم کشورش هم گفت که مردم عراق حق دارند از این پیروزی خوشحال باشند زیرا این پیروزی ساخته دست خود آنهاست و باید از آن محافظت کنند.

حیدر العبادی گفت که تاریخ مواضع مرجعیت دینی عراقی و به نمایندگی از آنها فتوای تاریخی آیت الله سید علی سیستانی برای جهاد علیه داعش را به یاد خواهد آورد و افزود که شادی برای پیروزی علیه داعش زمانی تکمیل شد که وحدت کشور را حفظ کرده و از تجزیه آن جلوگیری کردیم.

نخست وزیر عراق گفت که وحدت این کشور سلاحی است که منجر به پیروزی در این کشور شده است و افزود: ما حالا در مرحله پس از پیروزی علیه داعش حضور داریم و مفسدان و تروریست ها از این مرحله بیم دارند.

وی افزود که اهداف دولت عراق در مرحله بعدی بازسازی کشور است و سلاح موجود این کشور در زیر نظر دولت خواهد بود تا عدالت و برابری در کشور محقق شود.

حیدر العبادی خبر داد که کشورش فصلی جدید در روابط با همه کشورهای عربی و کشورهای منطقه و جهان ایجاد کرده که بر اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها استوار شده است.