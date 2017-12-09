استرداد مالیات ارزش افزوده در استان قزوین با سرعت انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورامیدی مدیرکل امور روز شنبه در همایش اولین میز کشوری شوینده ها که با حضور مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت و حبیبی معاون اقتصادی استاندار در سالن سازمان صنعت قزوین برگزار شد اظهارداشت: امور مالیاتی استان قزوین در همراهی با تولیدکنندگان پیشتاز است و تلاش کرده دغدغه کارآفرینان کمتر شود.

وی افزود: یکی از مسائل که می تواند در تامین بخشی از نیازهای نقدینگی تولیدکنندگان موثر باشد پرداخت مالیات ارزش افزوده با سرعت بیشتری است که این کار در استان بخوبی انجام شده است.

پورامیدی تصریح کرد: برای همراهی با تولیدکنندگان ضمن درک شرایط کنونی تولید دراسترداد ارزش افزوده به صنعتگران در کوتاهترین زمان اقدام کرده ایم.

وی یادآورشد: نگاه امور مالیاتی در استان کمک به تولیدکننده و صادرکننده است و از هیچ گونه همراهی در این بخش دریغ نمی کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین یادآورشد: تولیدکنندگان اگر از ادارات طلبی دارند می توانند از اوراق اسناد استفاده کرده و طلب خود را دریافت کنند.

در اولین همایش میز کشوری شوینده مشکلات و موانع تولید و صادرات شوینده ها. بررسی و پیگیری بازارهای هدف و حفظ آن در شرایط کنونی. مشتری مداری و تولید با کیفیت بالا و برند سازی. ایجاد و حمایت از کنسرسیوم و انجمن های شوینده ها محور گفتگوها بود