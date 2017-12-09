مسئول مرکز نشر و ترویج معارف دفاع مقدس دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: «با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی در عرصه دفاع مقدس و دانشگاه و بر اساس پیشنهاد رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح با حفظ سمت به عنوان «مشاور اینجانب و مسئول مرکز نشر و ترویج علوم و معارف دفاع مقدس» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی با ترویج رویکرد علمی و آکادمیک به مباحث علوم و معارف دفاع مقدس و دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»