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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

مسئول مرکز نشر و ترویج معارف دفاع مقدس دانشگاه آزاد منصوب شد

مسئول مرکز نشر و ترویج معارف دفاع مقدس دانشگاه آزاد منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی حسن زمانی را به سمت مشاور رئیس و مسئول مرکز نشر و ترویج علوم و معارف دفاع مقدس این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: «با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی در عرصه دفاع مقدس و دانشگاه و بر اساس پیشنهاد رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح با حفظ سمت به عنوان «مشاور اینجانب و مسئول مرکز نشر و ترویج علوم و معارف دفاع مقدس» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی با ترویج رویکرد علمی و آکادمیک به مباحث علوم و معارف دفاع مقدس و دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

کد مطلب 4166775

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