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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

در دیدار با ظریف؛

جانسون بر تعهد انگلیس به اجرای کامل برجام تاکید کرد

جانسون بر تعهد انگلیس به اجرای کامل برجام تاکید کرد

وزیر امور خارجه انگلیس در دیدار با همتای ایرانی خود بر تعهد کشور متبوعش بر اجرای کامل برجام تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس که صبح امروز به تهران آمده است دقایقی پیش با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در محل وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین در خصوص موضوعات مختلف روابط دو جانبه، از جمله روابط اقتصادی، بانکی و تجاری و اهمیت گسترش آن، مسائل منطقه ای،  موضوعات بین المللی، بویژه تعهدات همه طرفهای برجام به اجرای آن رایزنی و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه انگلستان در این دیدار با اشاره به این که برجام از اهمیت و ارزش بالایی برای انگلستان برخوردار است، بر تعهد کشور متبوعش بر اجرای کامل آن تاکید کرد.

وی همچنین خواهان گسترش همکاری ها و روابط و نیز تداوم رایزنی ها با جمهوری اسلامی ایران شد.

کد مطلب 4166778

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