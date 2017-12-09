هیچ روش علمی برای پیش بینی زلزله وجود ندارد

دکتر محمد مختاری، در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اخباری مبنی بر پیش بینی زلزله در تهران و سایر شهرهای کشور اظهار داشت: هیچ روش عملی برای پیش بینی زلزله وجود ندارد؛ فقط با پیش بینی زمین لرزه، اذهان عمومی دچار تشویش می شود.

رئیس مرکز پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه باید برای پیش بینی زلزله مکان، زمان و بزرگی را مشخص کنیم که این امر امکان پذیر نیست، اظهار داشت: زمانیکه این ۳ عامل به صورت مشخص وجود نداشته باشد نمی توانیم پیش بینی کنیم که در کدام منطقه زلزله می آید.

وی تاکید کرد: بنابراین وقتی هیچ کدام از این عوامل را نمی دانیم نباید به صورت صریح گفت که به عنوان مثال ۱۰ سال دیگر در تهران زلزله رخ می دهد زیرا نمی توان پیش بینی کرد که در چند سال دیگر در کجا به چه بزرگی زمین لرزه رخ می دهد.

مختاری با بیان اینکه بزرگای زلزله به طول گسل بستگی دارد، گفت: هر چه طول گسل بیشتر باشد بزرگای زلزله بیشتر است ولی نمی دانیم گسل مشا چقدر است؛ در این خصوص اقدامات و پژوهش های زیادی انجام شده است. این موضوع نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا فراگیر است و امکان پیش بینی زمین لرزه وجود ندارد.

وی گفت: یک پروژه ای را چندین سال پیش در راستای«شناسایی گسل های پنهان در تهران» طراحی کردیم اما به دلیل عدم وجود حمایت هیچ وقت شروع نشد؛ این طرح باید با حمایت شهرداری و وزارت نفت انجام شود.

رئیس مرکز پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه لرزه نگاری کار سنگین و زمان بری است، خاطر نشان کرد: هیچ روش عملی برای پیش بینی زمین لرزه در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.