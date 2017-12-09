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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

دبیر اجرائی خانه کارگر گلستان:

تونل شماره ۲ معدن سنگ تخت آزادشهر با رای دادگاه تعطیل شد

تونل شماره ۲ معدن سنگ تخت آزادشهر با رای دادگاه تعطیل شد

گرگان- دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان گفت: تونل شماره دو معدن سنگ تخت آزادشهر به دلیل کم‌توجهی کارفرما نسبت به رعایت مسائل ایمنی تهویه هوا و با رای دادگاه تعطیل شده است.

غلامرضا طالبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدت‌ها است پس از حادثه معدن یورت، به کارفرما و پیمانکار این معدن هشدار داده می‌شود که مسائل ایمنی را رعایت کنند، اما آنان اهمیتی به هشدارها نداده‌اند.

وی افزود: بازرسان اداره کار بارها به این معدن مراجعه کردند، که هر بار با برخورد نامناسب کارفرما و پیمانکار و ممانعت از بازرسی‌ها مواجه شدند.

وی ادامه داد: به همین منظور با پیگیری بازرسان و برای جلوگیری از اتفاقات ناگواری  چون حادثه معدن یورت، دادگاه رای به تعطیلی موقت تونل شماره دو این معدن تا زمان رفع نقص، همراه با پرداخت حقوق کارگران را داد.

طالبا اضافه کرد: حدود ۲۰۰ کارگر در این معدن مشغول به کار هستند که شرایط حقوقی مناسبی ندارند و طبق قانون کار در طرح طبقه بندی مشاغل قرار ندارند.

دبیر اجرائی خانه کارگر استان افزود: کارفرما و پیماکار این معدن به تامین اجتماعی بدهکار هستند و گارگران آن با مشکلات زیادی در محیط کار روبرو هستند.

وی افزود: خانه کارگر استان در پی کم توجهی کارفرما و پیمانکار این معن در حال پیگیری مشکلات کارگران از طریق مکاتبه با استاندار است.

کد مطلب 4166787

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