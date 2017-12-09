قراردادتحقیقاتی ۱۶ میلیارد ریالی دانشگاه جندی شاپوردزفول با صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عصاری پیش از ظهر امروز شنبه در آیین افتتاحییه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری شمال خوزستان که به مناسبت هفته پژوهش در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد، اظهار کرد: امروزه بسیاری از کشورها که از نعمت خدادادی نفت برخوردار نیستند ولی به واسطه دست یافتن به فناوری و پژوهش های نوین دارای اقتصادی پایدار و ظرفیت های عظیم و مستحکم در این زمینه هستند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر گرایش به سمت اقتصاد دانش بنیان افزود: این دانشگاه به عنوان یکی از حوزه های پژوهش شمال خوزستان سال گذشته موفق شد قرارداد تحقیقاتی مرتبط با حوزه صنعت به ارزش ۱۶ میلیاردریال را منعقد کند.

وی افزود: قراردادهای این طرح های ارتباط با صنعت که شامل ۲۳ مورد بوده، با سازمان های متعدد از جمله سازمان آب و برق خوزستان، سدکرخه، سددز، شرکت آبیاری ناحیه شمال، برق منطقه ای خوزستان، توزیع نیروی برق اهواز، نظام مهندسی خوزستان و شهرداری دزفول منعقد شده اند.

عصاری، این اقدام را گامی برای رفع نیازهای منطقه دانست و افزود: نباید هیچ فاصله ای بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با بیان اینکه پیشرفت درحوزه دانش بنیان نیازمند توجه به زیرساخت ها است، گفت: متاسفانه عمده توجه مسئولان کشوری به برخی مناطق و دانشگاه های خاص است در حالی که عدم توزیع یکنواخت زیرساخت ها و منابع، توسعه ناموزون و عدم نتیجه گیری مناسب را به دنبال خواهد داشت.

عصاری همچنین با اشاره به حضور۵۰ غرفه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه تصریح کرد: رشد ۳۰ درصدی این غرفه ها نسبت به سال گذشته نشان می دهد که رفته رفته به قله رفع نیازهای اقتصادی منطقه و تحقق اقتصاد دانش بنیان نزدیک هستیم.

وی تصریح کرد: دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول این آمادگی را دارد تا به عنوان بخش تحقیقاتی در حوزه صنعت شمال خوزستان و در ابعاد مختلف فعالیت داشته باشد ضمن اینکه خوشبختانه سازمان آب و برق خوزستان در این زمینه تعامل خوبی با دانشگاه جندی شاپور داشته است.

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در پایان گفت: بیش از ۳۰ پایان نامه کارشناسی ارشد در این دانشگاه در بخش صنعت کاربردی شده و امیدواریم بیش از پیش با ارائه نوآوری های پژوهشی، شاهد دستاوردهایی باشیم که تولیدکننده ثروت از علم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری شمال خوزستان در قالب ۵۰ غرفه و ۱۷ سازمان شرکت مانده از امروز تا ۲۳ آذرماه در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برپا است.