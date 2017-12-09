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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول خبر داد:

قراردادتحقیقاتی ۱۶ میلیارد ریالی دانشگاه جندی شاپوردزفول با صنایع

قراردادتحقیقاتی ۱۶ میلیارد ریالی دانشگاه جندی شاپوردزفول با صنایع

دزفول - رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول از انعقاد قرارداد تحقیقاتی ۱۶ میلیارد ریالی این دانشگاه با حوزه صنعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عصاری پیش از ظهر امروز شنبه در آیین افتتاحییه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری شمال خوزستان که به مناسبت هفته پژوهش در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد، اظهار کرد: امروزه بسیاری از کشورها که از نعمت خدادادی نفت برخوردار نیستند ولی به واسطه دست یافتن به فناوری و پژوهش های نوین دارای اقتصادی پایدار و ظرفیت های عظیم و مستحکم در این زمینه هستند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر گرایش به سمت اقتصاد دانش بنیان افزود: این دانشگاه به عنوان یکی از حوزه های پژوهش شمال خوزستان سال گذشته موفق شد قرارداد تحقیقاتی مرتبط با حوزه صنعت به ارزش ۱۶ میلیاردریال را منعقد کند.

وی افزود: قراردادهای این طرح های ارتباط با صنعت که شامل ۲۳ مورد بوده، با سازمان های متعدد از جمله سازمان آب و برق خوزستان، سدکرخه، سددز، شرکت آبیاری ناحیه شمال، برق منطقه ای خوزستان، توزیع نیروی برق اهواز، نظام مهندسی خوزستان و شهرداری دزفول منعقد شده اند. 

عصاری، این اقدام را گامی برای رفع نیازهای منطقه دانست و افزود: نباید هیچ فاصله ای بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با بیان اینکه پیشرفت درحوزه دانش بنیان نیازمند توجه به زیرساخت ها است، گفت: متاسفانه عمده توجه مسئولان کشوری به برخی مناطق و دانشگاه های خاص است در حالی که عدم توزیع یکنواخت زیرساخت ها و منابع، توسعه ناموزون و عدم نتیجه گیری مناسب را به دنبال خواهد داشت.

عصاری همچنین با اشاره به حضور۵۰ غرفه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه تصریح کرد: رشد ۳۰ درصدی این غرفه ها نسبت به سال گذشته نشان می دهد که رفته رفته به قله رفع نیازهای اقتصادی منطقه و تحقق اقتصاد دانش بنیان نزدیک هستیم.

وی تصریح کرد: دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول این آمادگی را دارد تا به عنوان بخش تحقیقاتی در حوزه صنعت شمال خوزستان و در ابعاد مختلف فعالیت داشته باشد ضمن اینکه خوشبختانه سازمان آب و برق خوزستان در این زمینه تعامل خوبی با دانشگاه جندی شاپور داشته است.

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در پایان گفت: بیش از ۳۰ پایان نامه کارشناسی ارشد در این دانشگاه در بخش صنعت کاربردی شده و امیدواریم بیش از پیش با ارائه نوآوری های پژوهشی، شاهد دستاوردهایی باشیم که تولیدکننده ثروت از علم باشند. 

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری شمال خوزستان در قالب ۵۰ غرفه و ۱۷ سازمان شرکت مانده از امروز تا ۲۳ آذرماه در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برپا است.

کد مطلب 4166791

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