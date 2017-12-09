سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این حکم آمده است: « نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی در امر آموزش عالی و به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای منصوب می شوید.

انتظار دارد که بر اساس اهداف، سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی با بهره مندی از تجربیات مفید استادان، محققان و کارشناسان و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان و همفکری با سایر مسئولان، در راستای اعتلای نظام آموزش عالی کشور و بویژه آموزش های مهارتی و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به روز رسانی و بازنگری دوره های آموزشی با توجه به نیاز بازار، توجه به آمایش سرزمین و آمایش آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای، ارزیابی درونی و برونی و اعتبار سنجی و رتبه بندی مراکز، تبدیل چند مرکز به مراکز آموزش عالی بین المللی، توسعه همکاری با سایر سازمان های دست اندرکار آموزش مهارتی در راستای هماهنگ سازی آموزش مهارتی در سطح کل کشور گام های موثری بردارید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و اتخاذ رویکرد توام با عقلانیت و اعتدال به عنوان سیاست های محوری دولت تدبیر و امید و با صرفه جویی در هزینه ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی – فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

ابراهیم صالحی عمران متولد سال ۱۳۴۳ در شهرستان آمل، فارغ التحصیل رشته برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه باث انگلستان در سال ۲۰۰۱ و استاد پایه ۳۰ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران است.

وی تاکنون علاوه بر تالیف و ترجمه بیش از ۱۰ کتاب، راهنمایی و مشاوره بیش از ۲۰۰ رساله دکتری تخصصی و پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ حدود ۸۰ مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی، بیش از ۶۰ مقاله در همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و ۲۰ مقاله در کنفرانس های بین‌المللی ارائه داده است.

معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه مازندران، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران، عضو کمیته تخصصی علمی و کاربردی شورای گسترش آموزش عالی، عضو کارگروه برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عضو شورای تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، عضو شورای پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، مدیرکل امور آموزشی دانشگاه مازندران، مدیر گروه علوم تربیتی، مدیر برنامه ریزی و نظارت و سنجش آموزش دانشگاه مازندران، مدیر گروه آموزشی مدیریت آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران از سوابق علمی و اجرایی وی است.

پیش از این ناصر شمس سرپرست این دانشگاه بود.