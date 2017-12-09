۵۱ زائر بار اولی از مازندران روانه مشهد مقدس شدند

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در حاشیه مراسم اعزام ۵۱ زائر بار اولی از مازندران به مشهد مقدس که در راستای اجرای نیت واقف صورت گرفت و در امامزاده عباس(ع) ساری برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اوقاف و امور خیریه در سطح کشور این افتخار را دارد که هر ساله افرادی را که تاکنون به مشهد مقدس و کربلای معلی نرفته اند، اعزامشان را از محل موقوفات مرتبط انجام می‌دهد.

وی افزود: اعزام افرادی که تاکنون به زیارت امام رضا(ع) در مشهد نرفته‌اند یکی از نیت‌های واقفان خیراندیش به شمار می رود که سالهای گذشته انجام شده است، همچنین برخی از واقفان خیراندیش وقف می‌کنند کسانی که تا به حال کربلا نرفته اند به کربلا بروند.

وی گفت: اکثر هتل‌ها و مکان‌هایی که برای زائران در نظر گرفته اند طوری است که حرمت آنها هم حفظ شود زیرا پول این اعزام ها با اوقاف است و انسان‌های بزرگ و خیراندیش در چند صد سال قبل وقف کرده‌اند و مال خود و دارایی خود را برای این مسیر قرار داده‌اند.

حیدری ادامه داد: اعزام زائران باراولی به کربلا نیز در اسفندماه با همت معاونت فرهنگی اجتماعی اوقاف انجام می‌شود زیرا بسیاری از استان‌ها در مناطق مرزی حداقل امکانات را ندارند اما امروز افتخار سازمان اوقاف این است که این اقدام را انجام می‌دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: در همین ایام اخیر و در اربعین ۱۲ نفر از فرزندان اوقاف موکبی را به نام حضرت علی اصغر(ع) در عراق برپا کردند و پرچم اوقاف مازندران آنجا برافراشته شد و در کشور حرف اول را زد.

وی یادآور شد: در دهه وقف اوقاف در بیمارستان امام ساری و رازی قائمشهر بیش از یک میلیارد تومان را در راستای اجرای نیت واقف پرداخت کرد که البته این اقدامات با همت مردم انجام می‌شود.