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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

مدیرکل مدیریت بحران لرستان:

جسد هشتمین جان باخته حادثه اشترانکوه پیدا شد/ شناسایی هویت

جسد هشتمین جان باخته حادثه اشترانکوه پیدا شد/ شناسایی هویت

خرم آباد- مدیرکل مدیریت بحران لرستان گفت: جسد هشتمین جان باخته حادثه سقوط بهمن اشترانکوه پیدا شد.

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: جسد هشتمین جان باخته حادثه سقوط بهمن اشترانکوه پیدا شد.

وی با بیان اینکه هویت جسد پیدا شده «علی قاسم زاده» است، تصریح کرد: اکنون تنها «علی حسینی» کوهنورد مفقودی این حادثه است.

کد مطلب 4166801

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