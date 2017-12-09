جسد هشتمین جان باخته حادثه اشترانکوه پیدا شد/ شناسایی هویت

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: جسد هشتمین جان باخته حادثه سقوط بهمن اشترانکوه پیدا شد.
وی با بیان اینکه هویت جسد پیدا شده «علی قاسم زاده» است، تصریح کرد: اکنون تنها «علی حسینی» کوهنورد مفقودی این حادثه است.
خرم آباد- مدیرکل مدیریت بحران لرستان گفت: جسد هشتمین جان باخته حادثه سقوط بهمن اشترانکوه پیدا شد.
رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: جسد هشتمین جان باخته حادثه سقوط بهمن اشترانکوه پیدا شد.
وی با بیان اینکه هویت جسد پیدا شده «علی قاسم زاده» است، تصریح کرد: اکنون تنها «علی حسینی» کوهنورد مفقودی این حادثه است.
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