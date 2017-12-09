سید ابراهیم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق اعلام باشگاه مثبت استان البرز، حدوداً ۳۰ الی ۳۵ نفر در شهرستان فردیس به ویروس ایدز مبتلا هستند که توسط این مرکز به آنها خدماترسانی میشود.
رئیس اداره بهزیستی فردیس با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای ثبت باشگاه مثبت در شهرستان فردیس انجامشده است، از افتتاح این مرکز تا پایان ماه جاری خبر داد و افزود: در نظر داریم برای ۱۰ نفر از مبتلایان به ایدز در این شهرستان اشتغالزایی کنیم.
وی با اشاره به اینکه مبتلایان به ایدز افرادی منزوی بوده و در برخی موارد موردپذیرش جامعه قرار نمیگیرند، گفت: برای کاهش آسیبهای اجتماعی و انتقال عمدی این ویروس در جامعه، اداره بهزیستی شهرستان فردیس اقدامات لازم را برای اشتغالزایی بیماران مبتلابه «اچ.آی.وی» انجام میدهد.
به گفته رئیس اداره بهزیستی فردیس یکی از کمپهای اقامتی این شهرستان متعهد شده است که مبتلایان به ایدز را تحت پوشش قرار دهد.
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