به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه ۱۹ آذرماه، گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری پذیرای ۵۰ اثر کاریکاتور از هنرمندان ترکیه ای خواهد بود. همچنین متین پکر رییس انجمن کاریکاتوریست های ترکیه به همراه ۶ نفر از چهره های شناخته شده عرصه کاریکاتور این کشور روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه به تهران سفر خواهند کرد و مهمان حوزه هنری هستند تا ضمن بازدید از نمایشگاه و برپایی یک نشست تخصصی در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کارتون و کاریکاتور تهران نیز حضور یابند.

از جمله هنرمندانی که آثارشان در این نمایشگاه در معرض دید بینندگان قرار خواهد گرفت، عبارتند از اردوگان بازول، سردار گونبیلن، راشیت یا کیلی، اوگوز دمیر، بوراک ارگیل، محمد علی ترکمن، فریت اونگورن، بدری کورمان، اورهان انز، علی شور، احمد اوزترک، ارکان آیکول، موسی گوموش، اری اوزبک، مورات ازمنک، هاکان سومر، کومهور گازیوگلو، سیمی ارمیز، تونگوج یاشار، مرتضی البایراک، آشکسن آیرانسی اوغلو، سمیه پوروی، عصمت لوکمان، محی الدین کوراوغلو، گوربوز دوغان، کمالدین گوزل اوغلو، کامیل یائوز، آلپر سوسوزلو، مصطفی سایرال، احمد آیکانات، تورگای کارداش، الاتون نوری ارکوچ، یالسین چتین، فروح دوگان، سادی دینچاگ، نیکاتی عباسی، مصطفی بیلگین و محمد سنگز.

مراسم افتتاح نمایشگاه یاد شده ساعت ۱۵:۳۰روز یکشنبه ۱۹ آذرماه با حضور هنرمندان و علاقه مندان به هنر کاریکاتور در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده با خیابان حافظ برگزار خواهد شد. نمایشگاه یادشده تا ۲۹ آذرماه همه روزه(به جز ایام تعطیل) از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ دایر است.