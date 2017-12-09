تنزل جایگاه صنعتی آذربایجان شرقی در سایه بی توجهی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن زاده ظهر شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: همایش صادرات ملی مثل سالهای گذشته قرار بود در نهم آذر ماه امسال برگزار شود که به علت حضور مهمانان دعوت شده در برنامه های هیئت دولت، این همایش در بیست و سوم این ماه برگزار می شود.

وی همچنین در ادامه از مسئولان استانی خواستار حمایت در حوزه های تولید، صادرات و اشتغال شد و افزود: عدم زیرساخت های مناسب در تمام استانهای کشور حاکم است و نیاز به اصلاح دارد و در آذربایجان شرقی نیز این مشکل به طور محسوس مشاهده می شود و باید نهایت تلاش خود را برای توسعه صادرات و رساندن صنعت آذربایجان شرقی به جایگاه واقعی خود تلاش کنیم، استان در فراهم کنیم،

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه در گذشته استان آذربایجان شرقی قطب بزرگ تولیدی، صنعتی و صادراتی بود، اظهار کرد: جایگاه استان در حوزه صنعت در رتبه هفتم و هشتم قرار گرفته و متاسفانه در سال های گذشته به سبب بی توجهی و کم لطفی مسئولان جایگاه خود را از دست داده در حالیکه آذربایجان شرقی قطب صنعتی کشور به شمار می رود و باید جایگاه استان در این حوزه در رده بالاتری قرار بگیرد.

وی همچنین در ادامه از عدم وجود زیرساخت های مناسب در حوزه تولید انتقاد کرد و گفت: اکنون به علت نبود زیرساخت ها با مشکلات اساسی روبرو هستیم و مسئولان باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند که اگر صنایع استان نوسازی نشود، امکان ارائه توانمندی ها و ظرفیت های خود را در بازارهای جهانی نخواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه جایگاه تولید آذربایجان شرقی در شان استان نیست، اظهار داشت: امیدوارم واحدهای تولیدی استان بتوانند در حوزه صادرات و اشتغال زایی نهایت تلاش خود را به کار گیرند و در همین خصوص باید این موارد مورد توجه باشد که قیمت تمام شده تولیدات افزایش یافته و قابل رقابت نیست.

حسن زاده در پایان گفت: آمارهای ارایه شده مسئولان در حوزه صادرات خوشحال کننده است اما باید اذعان کرد که با افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز، افزایشی در صادرات استان مشاهده نمی کنیم و امیدواریم با حمایت مسئولان مشکلات حوزه صادرات در استان برطرف شود.