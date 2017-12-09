لزوم راه اندازی تعاونی توسعه و عمران شهرستان آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اشتغال شهرستان آبادان که در محل تالار الغدیر فرمانداری آبادان برگزار شد، با بیان اینکه برای هر شهرستان می توان یک تعاونی توسعه و عمران شهرستان با مشارکت تمام مردم تشکیل داد، گفت: در زمان حاضر ۵۵ شهرستان در سطح کشور این تعاونی را تشکیل داده اند و این کار باید در شهرستان آبادان نیز انجام شود. این تعاونی با ترک تشریفات مزایده به مناقصه کار می کند و نقش مدیریتی دارد.

وی افزود: دولت نه بنگاه دار خوبی است و نه اداره کننده واحدهای صنعتی. کار باید به دست مردم انجام شود و دولت باید راه را هموار و موانع را رفع کند. بعضی اوقات ما به جای ایجاد فضای آزاد کار برای سرمایه گذاران سنگ اندازی می کنیم و این کار به هیچ وجه درست نیست و سبب فرار سرمایه گذار می شود.

دادن کار به دست مردم

کلانتری اظهار کرد: برون سپاری کارها و واگذاری آنها به دست مردم نشان داده که کارها به شکل بهتر و خوبی به انجام می رسد که نمونه بارز آن بحث اربعین است که مردم از آن با سربلندی بیرون آمدند.

وی تصریح کرد: باید اراده ها بر رفع موانع اشتغال باشد. دستگاههای دولتی با توجه به محدویتهایی که دارند امکان مانور ندارند و لذا باید کارها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و این موضوع بسیار حائز اهمیت است و تا زمانی که این نگاه نهادینه نشود کاری از پیش نمی رود.

معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه به سادگی نمی توان موضوع را رها کرد و یا انجام کارها را وابسته به بانکها دانست، گفت: به نظر می رسد که سه کار عمده می توان در استان خوزستان و به خصوص در شهرستان آبادان به انجام رساند تا مشکل اشتغال به طور جدی تری پیگیری و انجام شود.

بیکاری در آبادان تاسفبار است

کلانتری با بیان اینکه شناسایی ظرفیت و استعدادهای منطقه ای و محلی، شناسایی موانع اشتغال و ارائه راهکارهای مناسب برای ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت ها سه کار عمده ای است که باید در آبادان به انجام برسد، افزود: تاسفبار است که شهری همچون آبادان که دارای استعداد پیرامونی، منطقه آزاد، نزدیکی به عراق به عنوان یک بازار مصرفی، اتصالش به اقتصاد دریا اعم از صید و صیادی و حمل و نقل و کشتیرانی و بندر است با مشکل بیکاری مواجه است.

وی اظهار کرد: نواقص باید شناسایی شود و مدیران در جهت رفع آنها اهتمام بورزند، امید می رود تا شاهد پویایی اقتصاد و اشتغال پایدار در شهر آبادان باشیم. بایستی کارگروه ویژه ای در آبادان و براساس مزیت های نسبی راه اندازی شود تا برمبنای اولویت ها نقشه راهی طراحی و ایجاد شود به هر حال در هر بخش یک ظرفیت و یک محدودیت هایی وجود دارد که بایستی شناسایی و رفع شود.

معاون وزیر تعاون گفت: کارشناسان قوی باید در این کارگروه مشغول به کار شوند تا ضمن پیگیری و انجام امور، کارشان خروجی و نتیجه داشته باشد. براساس اطلاعات و داده های سازمان آمار کشور برای شهر ۳۰۰ هزار نفری آبادان امسال نسبت به سال ۹۰، مشکل بیکاری هفت هزار نفر رفع شده است.

کلانتری اظهار کرد: همچنین در حوزه تعاون، ۲۸۳ تعاونی فعال در آبادان داریم که از این تعداد ۱۰۴ تعاونی در بخش کشاورزی، ۶۷ تعاونی در بخش مسکن، ۳۶ تعاونی در بخش خدمات و ۲۰ تعاونی نیز در بخش حمل و نقل فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای کمک به رفع بیکاری، آنکه سرمایه های خرد مردم در قالب تعاونی تعریف و تجمیع تعریف شود. اینها سبب بالا رفتن بهره وری و ارتقای کیفیت کارها می شود، هر چه تولیدات تعاونیها صادر شود قدرت رقابت پذیری بالاتر و درآمدها بیشتر می شود.

این مقام مسئول با اشاره به وجود ۲۳ رسته شغلی که بیشترین منبع درآمدی را در استان خوزستان می تواند داشته باشد، گفت: می توان با کار کردن بیشتر بر روی ۵ یا ۶ اولویت در زمینه ایجاد اشتغال پایدار قدم نهاد، بایستی متناسب با منطقه یک رشته کار و برای آن تعاونی مربوطه اش تشکیل و راه اندازی شود با این اقدام نظام آموزشی و بهره وری نیز به شیوه بهتری دنبال و انجام می گیرد.

مزارع میگو در چوئبده

کلانتری افزود: اینکه بگوییم از ۱۲۳ مزرعه پرورش میگو در شهر چوئبده تنها ۲۳ واحد آن فعال هستند جای بسی تاسف دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: پیوند میان منطقه آزاد اروند با واحدهای تولیدی و شرکتهای صنعتی می تواند سبب هم افزایی، تولید و اشتغال شود. با توجه به اینکه ۱۶ درصد از جمعیت شهرستان آبادان را روستا نشین تشکیل می دهند می توانند از طرح توسعه روستا بهره مند شوند.

کلانتری با بیان اینکه برای هر شهرستان می توان یک تعاونی توسعه و عمران شهرستان با مشارکت تمام مردم را تشکیل داد، یادآور شد: در زمان حاضر ۵۵ شهرستان در سطح کشور این تعاونی را تشکیل داده اند و این کار بایستی در شهرستان آبادان نیز انجام شود، این تعاونی با ترک تشریفات مزایده به مناقصه کار می کند و نقش مدیریتی دارد.

وی گفت: آبادان باید از ظرفیت سه نماینده اش به نحو مطلوبی برای پیگیری مسائل و حصول نتایج بهره ببرد.