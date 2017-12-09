  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

امروز برگزار می شود؛

نشست فوق العاده اتحادیه عرب درباره قدس

نشست فوق العاده اتحادیه عرب درباره قدس

اتحادیه عرب عصر امروز درباره تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا درخصوص قدس نشست برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای اتحادیه عرب در سطح وزیران امروز درباره قدس نشست فوق العاده برگزار می کند. این نشست به درخواست اردن و فلسطین و به منظور بررسی تبعات تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا درخصوص قدس برگزار می شود.

در این نشست که عصر امروز برگزار می شود درباره اقدامات فوری کشورهای عربی درباره موضع اخیر واشنگتن بحث و تبادل نظر خواهد شد.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه گذشته، در اقدامی یکجانبه، قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت و گفت زمینه انتقال سفارت آمریکا از تل آویو را فراهم می‌کند.

کد مطلب 4166816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها