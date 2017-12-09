نشست فوق العاده اتحادیه عرب درباره قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای اتحادیه عرب در سطح وزیران امروز درباره قدس نشست فوق العاده برگزار می کند. این نشست به درخواست اردن و فلسطین و به منظور بررسی تبعات تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا درخصوص قدس برگزار می شود.

در این نشست که عصر امروز برگزار می شود درباره اقدامات فوری کشورهای عربی درباره موضع اخیر واشنگتن بحث و تبادل نظر خواهد شد.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه گذشته، در اقدامی یکجانبه، قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت و گفت زمینه انتقال سفارت آمریکا از تل آویو را فراهم می‌کند.