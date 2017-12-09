قاتل فراری در بوئین زهرا دستگیر شد

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در پی وقوع یک فقره قتل مسلحانه در شهر شال در دوازدهم آذر ماه سال ۹۶ و متواری شدن قاتل، موضوع با تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی و دستگیری قاتل فراری در دستور کار پلیس شهرستان بوئین زهرا و استان قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان و اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی، قاتل و یک نفر مظنون به همدستی وی شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: متهم اصلی قتل پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی فنی کارآگاهان به قتل مرد ۵۷ ساله اعتراف کرد.

سردار محمودی تصریح کرد: در ادامه بازجویی های فنی و تحقیقات گسترده پلیس از متهمان یک قبضه سلاح گرم با ۲ خشاب و ۲۵ عدد فشنگ که در باغات اطراف شهر شال مخفی کرده بودند کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.