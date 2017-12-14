لحظه پیدا شدن پیکر آخرین کوهنورد مفقودی حادثه اشترانکوه

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیدا شدن آخرین جسد مربوط به کوهنوردان مفقودی حادثه سقوط بهمن اشترانکوه اظهار داشت: «علی حسینی» هویت جسد پیدا شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه حادثه سقوط بهمن اشترانکوه منجر به جان باختن ۹ نفر از کوهنوردان صعود کننده به این قله شد، تصریح کرد: یک نفر از این جانباختگان الیگودرزی بوده و ۸ نفر از آنها نیز از کوهنوردان خراسانی بوده اند.

بر اساس این گزارش، در جریان حادثه سقوط بهمن در اشترانکوه ۹ کوهنورد به نام های ناصر اکبری، مرتضی غلام پور، اکرم حقانی، مهشید جوانمحمدی، علی قاسم‌زاده، مجید زاده تراب، علی حسینی، امان‌الله جوکار و علیرضا عامری جان باختند.